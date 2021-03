PUBG-Publisher kündigt Undawn für 2021 an, einen Ko-Op-Zombie-Titel

Undawn - (C) Tencent Games

Tencent Games hat kürzlich ein neues kooperatives, postapokalyptisches Zombie-Überlebensspiel angekündigt, das vom Team hinter PUBG Mobile mit dem Titel Undawn entwickelt wird. Das Spiel wird voraussichtlich noch in diesem Jahr für iOS, Android und PC veröffentlicht.

Undawn soll ein riesiges, offenes Action-Spiel sein, das in einer gefährlichen und unversöhnlichen Landschaft voller Zombies spielt. Als letzte Hoffnung der Menschheit rennt man als Spieler durch ein postapokalyptisches Ödland. Hier muss man nicht nur den Zombies entkommen, sondern auch den anderen Menschen, die es geschafft haben, zu überleben. Spieler können nach Ressourcen suchen, diese herstellen, Vorräte herstellen und Waffen schmieden und natürlich sich gegenseitig bekämpfen.

Während man in der Tat versuchen könnte, alleine zu überleben, sorgt das Zusammenbinden für eine stärkere Front. In Undawn können Spieler zusammenkommen, um nicht nur zu überleben, sondern auch zu gedeihen. Das bedeutet, mit anderen Spielern zusammenzuarbeiten, um mehr Ressourcen auszutauschen, einzigartige Schutzräume zu bauen und sich zusammenzuschließen, um gegen die rasende Bedrohung durch die Untoten zu kämpfen. Ein bisschen wie in der TV-Serie The Walking Dead.

Undawn: Eine Neu-Definition für das Genre?

Laut einem Zitat von Rick Li, dem ausführenden Produzenten von Lightspeed & Quantum Studios, Tencent Games, versucht das Spiel, das Genre neu zu definieren, indem es die Stile des Open-World-Gameplays mit RPG-Elementen kombiniert. Der Titel enthält auch das Gameplay „Spieler gegen Spieler“ (PvP) und „Spieler gegen Umwelt“ (PvE), möglicherweise ähnlich den Spielstilen von Overwatch 2. Das Team hofft, dass Undawn eine neue Version des traditionellen Überlebensspiels sein und den Spielern eine neue und aufregende Erfahrung für Android, iOS und PC bieten wird.

„Mit Undawn wollten wir eine neue Art von Action-Spiel entwickeln, das Open-World-Freiheit mit RPG-Elementen kombiniert, die das Genre unabhängig von der Plattform völlig neu definieren“, sagte Rick Li, Executive Producer bei Lightspeed & Quantum Studios, Tencent Games. „Die Tatsache, dass wir eine so erstaunliche Erfahrung für mobile und PC-Plattformen geschaffen haben, bedeutet, dass noch mehr Spieler auf der ganzen Welt die Apokalypse gemeinsam überleben können, was das Potenzial für eine riesige neue Art von Open-World-Erfahrung schafft.“

Undawn befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und daher wird offiziell nicht viel über das Gameplay oder die Story veröffentlicht. Da das Spiel Ko-Op erlaubt und die Spieler sich zusammenschließen können, kann man sich fragen, ob das Spiel auch benutzerdefinierte oder voreingestellte Fraktionen einführt, denen die Spieler beitreten können.

Undawn wird voraussichtlich noch in diesem Jahr für iOS, Android und PC veröffentlicht.