Type-NOISE: Shonen Shojo: Rätsel und Traumata in einer verzerrten Welt

DankHearts hat angekündigt, dass die Demo des Multi-Enden-Adventure-Spiels Type-NOISE: Shonen Shojo ab heute auf Steam für PC für Spieler zur Verfügung stehen wird. Die Demo enthält das Kapitel „Hiyori“ und gibt den Spielern einen ersten Einblick in die labyrinthartige Welt des Spiels.

In Type-NOISE: Shonen Shojo erwachen sechs junge Menschen in der mysteriösen „Noise Scramble City“, einem Ort, der an Tokio erinnert und als Gefängnis für ihre verdrängten Traumata dient. Ohne Erinnerung an ihre Ankunft müssen sie komplexe Rätsel lösen, um Fragmente ihrer Vergangenheit zusammenzusetzen und schließlich aus dieser alternativen Realität zu entkommen.

Folge uns bei Google News

Spiele die Demo

Die Demo lässt die Spieler in die Rolle von Hiyori schlüpfen, einer beliebten Content-Creatorin mit der Angewohnheit, kleine Lügen zu erzählen, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Im Laufe des Spiels werden Hiyoris vergangene Traumata und ihre Neigung zur Täuschung mit abstrakten Rätseln kombiniert, die narrative Details bieten und die Geschichte vorantreiben.

Ein besonderer Aspekt der Demo ist die „Be Part of Type-NOISE: Shonen Shojo“-Kampagne. Teilnehmer, die die Demo abschließen und Feedback einreichen, können ihren Namen in den Abspann der vollständigen Veröffentlichung aufnehmen lassen. Die Kampagne läuft bis zum 20. Dezember 2024 JST und Interessierte können sich über ein Anmeldeformular beteiligen.

Das Spiel bietet eine enge Verbindung von Story und Puzzle-Lösen, wobei die Spieler durch das Aufdecken der Vergangenheit der Charaktere Hinweise erhalten, die ihnen helfen, die Rätsel zu lösen. Jeder Charakter in der Stadt trägt ein einzigartiges Trauma, das in verschiedenen, verzerrten Räumen der Stadt sichtbar wird.

Type-NOISE: Shonen Shojo wird 2025 für PC über Steam veröffentlicht und verspricht eine packende Mischung aus emotionaler Story und anspruchsvollen Rätseln.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*