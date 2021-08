Tragbare PS2-Konsole von Modder erstellt – Nintendo Switch als Vorlage

Bildquelle: Twitter GingerOfOz @GingerOfMods

Die Sony PlayStation 2 ist bisher die meistverkaufte Videospiele-Konsole aller Zeiten, auch wenn die Nintendo Switch daran sägt. Und es verwundert nicht, dass es noch so einige PS2-Enthusiasten da draußen gibt. Ein Fan war so engagiert, dass er in zwei Monaten harter Arbeit eine tragbare PS2-Konsole entwickelte. Nun zeigte “GingerOfOz” sein Werk der Welt auf Twitter und YouTube.

Die neue PS2 – “PS2 Eclipse” – ist im Wesentlichen eine PS2 im Gewand einer Nintendo Switch. Die Konsole ist nicht auf Emulation angewiesen. Im Handheld ist ein echtes PS2-Motherboard verbaut, und die restlichen Komponenten wurden “auf das Notwendigste reduziert”. Wie der Modder angibt, laufen (fast) alle Spiele mit voller Geschwindigkeit und ohne Abstürze.

PS2 Eclipse: Modder baut tragbare PlayStation 2

GingerOfOz hat auch ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem die spezifischen Schritte erläutert werden, die bei der Erstellung der Eclipse unternommen wurden. Das PS2-Motherboard wurde in ein 3D-Gehäuse gesteckt und anschließend mit PlayStation Vita- Tasten und Joysticks der Nintendo Switch bestückt.

Die notwendigen Funktionen eines Handhelds hat die PS2 Eclipse ebenso: Lautsprecher, eine Kopfhörerbuchse und sogar eine Batterieanzeige. Wie zu erwarten war wird diese Konsole aber nie in Massenproduktion gehen. GingerOfOz hat bereits eine tragbare Wii erfunden und versuchte anschließend Kopien davon zu verkaufen, allerdings hat er nicht mehr der Energie, diese Art von Prozess noch einmal zu durchlaufen. Wenn ihr also selbst Lötkolben und Co aktivieren wollt, könnt ihr sein YouTube-Video als Anleitung hernehmen.

Allerdings wird sich die Nachfrage nach einer modifizierten tragbaren PlayStation 2 in Grenzen halten, immerhin gab es die PSP (PlayStation Portable).

Der Modder räumt auch ein, dass es einige Probleme gibt. Manchmal werden Spiele nicht erkannt, wenn ein Controller angeschlossen ist, und einige Spiele werden auch nicht geladen. Dennoch ist die Arbeit von GingerOfOz ein interessantes Stück Videospiele-Geschichte. Für manche Fans endet eine gewisse Ära auch nie.

Die PS2 erschien am 24. November 2000 in Europa (u.a. Deutschland und Österreich) und verkaufte sich 157,68 Millionen Mal. Das erfolgreichste Videospiel war GTA San Andreas, dass eventuell sogar ein Remake erhalten könnte.