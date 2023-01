TOP 10 der meistgesehenen Games auf Twitch 2022/2023

Welche Games wurden 2022 am meisten auf Twitch gesehen und welche werden es 2023 sein?

Welche Games wurden 2022 auf Twitch am meisten gesehen? Hier die TOP 10+5. - (C) Riot Games, Twitch - Bildmontage

2022 ist vorbei und ein Rückblick auf Twitch macht deutlich welche Games am meisten gesehen wurden. Natürlich finden sich altbekannte Titel darunter, die auch schon 2021 in den TOP 10 waren. Und wir stellen uns die Frage: welche Games es 2023 wohl in die TOP 10 der Twitch-Charts schaffen werden.

Ähnlich wie in den Jahren davor führen auch 2022 ein paar wenige Titel diese Liste an. Hier ist ein vollständiger Überblick über die 10 meistgesehen Games auf Twitch im Jahr 2022:

WERBUNG

Plätze 10-6 der meistgesehen Games auf Twitch

Wenigstens ein neuer Titel hat es geschafft in die TOP 10 zu kommen, ansonsten ist die Liste gefüllt mit Titeln die wir schon länger kennen (und lieben) – zumindest auf der Streaming-Plattform Twitch.

10. World of WarCraft

Gesehene Stunden auf Twitch im Jahr 2022: 343.876.361 (-5,6% vs. 2021)

Entwickler: Blizzard Entertainment

Genre: Rollenspiel

Release: 23. November 2004

Plattform(en): Windows PC

Mit der Erweiterung “Dragonflight” hat es World of WarCraft auf Platz 10 geschafft. Mit den neuen Inhalten wurde auch die Twitch-Community wieder zu neuem Leben erweckt. Auch 2023 wird es weitere Inhalte geben, in der Roadmap für Dragonflight gibt es 6 Updates die für 2023 geplant sind.

9. Call of Duty: Warzone (2.0)

Gesehene Stunden auf Twitch im Jahr 2022: 398.747.729 (-53,2% vs. 2021)

Entwickler: Infinity Ward, Raven Software, Treyarch

Genre: Battle Royale-Shooter

Release: 16. November 2022

Plattform(en): Windows PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4

Das Interesse an Warzone ist gesunken, vor allem im Vergleich zum Vorjahr. Fast die Hälfte der gesehenen Stunden auf Twitch musste der Battle Royale-Shooter einbüßen. Trotzdem reicht es für die TOP 10 der Twitch Games 2022. Dieses Jahr, 2023, dürfte es für Call of Duty: Warzone 2.0 weiter rauf gehen.

8. DOTA 2

Gesehene Stunden auf Twitch im Jahr 2022: 507.078.594 (-12,3% vs. 2021)

Entwickler: Valve

Genre: MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)

Release: 9. Juli 2013

Plattform(en): Windows PC (Steam)

Wieder ist ein Jahr vergangen und wieder findet sich DOTA 2 in dieser Auflistung. Nachdem die Engine des Spiels in die Source 2 übertragen wurde sieht das Spiel besser aus als jemals zuvor. Ein DOTA 3 wird es bei Valve wohl nicht geben, nachdem der Herausgeber des Steam Decks ohnehin Probleme mit der Zahl 3 hat. Solange wird sich auch daran nichts ändern, dass viele Menschen weltweit DOTA 2 auf Twitch zusehen.

7. Minecraft

Gesehene Stunden auf Twitch im Jahr 2022: 521.336.157 (-39,6% vs. 2021)

Entwickler: Mojang Studios

Genre: Sandbox

Release: 18. November 2011 (der Early Access startete am 17. Mai 2009)

Plattform(en): Windows PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360, Wii U, Mobile

Nach all den Jahren noch immer beliebt und meistgespielt: Minecraft. Das Spiel haltet sich seit mehr als einen Jahrzehnt in der Beliebtheit ganz oben. Kein Wunder also, dass es auch oft auf Twitch gesehen wird. Ob 2023 das Ergebnis getoppt werden kann? Das 2023-Update, besser bekannt als “Minecraft 1.20”, soll Kamele, hängende Schilder, gemeißelte Bücherregale und Bambushandwerk bekommen. Auf den Kamelen sollen 2 Spieler gleichzeitig reiten können, also dürfte es auch für die Twitch-Community lustig werden.

6. Fortnite

Gesehene Stunden auf Twitch im Jahr 2022: 585.300.670 (-39,4% vs. 2021)

Entwickler: Epic Games

Genre: Battle Royale-Shooter

Release: 21. Juli 2017

Plattform(en): Windows PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Cloud, Mobile

Epic Games hat sein Live-Service-Spiel Fortnite fest im Griff. Wenn man bedenkt welche Veränderungen der Battle Royale-Shooter durchgemacht hat, verwundert es auch nicht, dass das Interesse auf Twitch nach all den Jahren so hoch ist. 2021 war es noch weiter oben in der Liste, aber mit 585.300.670 gesehenen Stunden ist Platz 6 durchaus gesichert.

Plätze 5-1 der meistgesehen Games auf Twitch

Kommen wir zu den TOP 5 der meistgesehen Spiele auf Twitch im Jahr 2022. Daran wird sich 2023 wohl nicht viel ändern, da all diese Titel laufende Updates bekommen und auch einige eSports-Turniere stattfinden werden.

5. Apex Legends

Gesehene Stunden auf Twitch im Jahr 2022: 631.929.500 (-8,4% vs. 2021)

Entwickler: Respawn Entertainment

Genre: Battle Royale-Shooter

Release: 4. Februar 2019

Plattform(en): Windows PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Cloud, Mobile

Erstmals, nach all den Jahren, ist Apex Legends der beliebteste Battle Royale-Shooter. Beliebter als Fortnite und Warzone. Im Vorjahr belegte das Spiel von Respawn noch Platz 9.

4. Counter-Strike: Global Offensive

Gesehene Stunden auf Twitch im Jahr 2022: 673.892.116 (-12,2% vs. 2021)

Entwickler: Valve

Genre: Taktik-Shooter

Release: 21. August 2012

Plattform(en): Windows PC (früher auch für Xbox 360, Xbox One, PS3)

Das nächste Spiel von Valve, dass sich in dieser Aufstellung befindet. Der klassische Taktik-Shooter verblüfft nach all den Jahren immer wieder. 2022 war ein weiteres gutes Jahr für die Popularität von Counter-Strike: Global Offensive, das viertbeliebteste Spiel auf der Streaming-Plattform. Wahrscheinlich wird sich 2023 daran nicht viel ändern, immerhin stehen einige Groß-Events an.

3. Valorant

Gesehene Stunden auf Twitch im Jahr 2022: 1.106.987.262 (+16,4% vs. 2021)

Entwickler: Riot Games

Genre: Taktik-Shooter

Release: 2. Juni 2020

Plattform(en): Windows PC

Der Taktik-Shooter von Riot hat die Konkurrenz schlichtweg verdrängt. Mit mehr als einer Milliarde gesehener Stunden auf Twitch eine Ansage! Für dieses Jahr sind einige Updates geplant, wobei mit einer neuen Map-Rotation bereits diesem Monat begonnen wird. Patch 6.0 bringt Breeze und Bind in den Kartenpool von Valorant.

2. GTA 5 / GTA Online

Gesehene Stunden auf Twitch im Jahr 2022: 1.106.987.262 (-28,7% vs. 2021)

Entwickler: Rockstar Games

Genre: Action (Open World)

Release: 17. September 2013 (erstmals für Xbox 360 und PS3)

Plattform(en): Windows PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3

Rockstar Games muss es mit der Fortsetzung, GTA 6, gar nicht so eilig haben. Grand Theft Auto 5 hält sich nach all den Jahren dank GTA Online ganz oben in den Verkaufscharts, als auf Twitch. Das zweitmeistgesehene Videospiel auf der Streaming-Plattform für ein weiteres Jahr. Insgesamt haben Fans 1.336.292.674 Stunden auf Twitch zugesehen!

1. League of Legends

Gesehene Stunden auf Twitch im Jahr 2022: 1.499.478.263 (-13,6% vs. 2021)

Entwickler: Riot Games

Genre: MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)

Release: 27. Oktober 2009

Plattform(en): Windows PC

Von Platz 3 im Vorjahr auf Platz 1: League of Legends von Riot war 2022 auf Twitch nicht aufzuhalten. Für 2023 hat Riot einige Änderungen für Ranglistenspiele geplant. In der kommenden Saison 2023 soll die Rangliste von League of Legends zweimal zurückgesetzt werden. Split 1 beginnt im Januar und Split 2 beginnt in der Jahresmitte, die genauen Termine sollen noch folgen. Für Aufstiegsserien muss man zwischen Klassen in Zukunft nur noch 2 von 3 und nicht mehr 3 von 5 Partien gewinnen.

Übrigens war kein Videospiel “meistgesehen auf Twitch”, auch wenn diese Plattform dafür bekannt ist. Just Chatting hatte 2.930.264.476 gesehene Stunden auf Twitch im letzten Jahr. Vielleicht schafft es eines der TOP Games 2023 in diese Liste.

Weitere Games die es (knapp) nicht in die TOP 10 geschafft haben:

Platz 11: Lost Ark mit 331.605.737 gesehenen Stunden (+204,1% vs. 2021)

mit gesehenen Stunden (+204,1% vs. 2021) Platz 12: Elden Ring mit 281.784.433 gesehenen Stunden (Release 2022)

mit gesehenen Stunden (Release 2022) Platz 13: Escape from Tarkov mit 267.283.141 gesehenen Stunden (-33,8% vs. 2021)

mit gesehenen Stunden (-33,8% vs. 2021) Platz 14: Rust mit 265.749.871 gesehenen Stunden (-27,8% vs. 2021)

mit gesehenen Stunden (-27,8% vs. 2021) Platz 15: Dead by Daylight mit 240.131.980 gesehenen Stunden (-18,4% vs. 2021)

Quelle: Sullygnome.com