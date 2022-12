Tomb Raider – Lara Croft kehrt zurück!!

Amazon Games und Crystal Dynamics verkünden Zusammenarbeit für eine neue Geschichte der Abenteuerin

Tomb Raider. Lange Zeit war es ruhig um Lara Croft. Um ehrlich zu sein fühlte es sich so an, als wäre es sogar in der Schwebe. Square Enix hatte Crystal Dynamics abgestoßen, es war unklar, wie es mit dem Entwickler von Tomb Raider und Legacy of Kain weitergeht. Embracer kaufte Crystal Dynamics von Square Enix. Jetzt kommt die Ankündigung, gemeinsam mit Amazon Games arbeitet man einem neuen Abenteuer der berühmtesten Grabräuberin Lara Croft.

Neuer Partner mit Amazon Games

Damit setzt Amazon Games seinen erfolgreichen Weg in der Spieleindustrie fort. Das MMORPG New World hat im Dezember sein einjähriges Jubiläum gefeiert und mit der Schwefelsandwüste ein großes Update erhalten. Im Februar 2022 erschien Lost Ark, entwickelt von Smilegate RPG und brach Twitch– und Steam-Rekorde. Und erst letzte Woche kündigte Amazon Games die Zusammenarbeit mit Bandai Namco an, um gemeinsam das Anime-MMO Blue Protocol in den Westen zu bringen. Für die Zukunft hat Amazon Games auch einiges in der Pipeline: ein Online-Multiplayer-Action-Adventure basierend auf einer eigenen IP von Disruptive Games, einen Online-Koop-Titel von Glowmade und vieles mehr.

Tomb Raider – Neues Abenteuer mit neuer Story

Das noch unbenannte neue Tomb Raider-Spiel ist ein narratives Singleplayer-Abenteuer, das die Geschichte von Lara Croft in der Tomb Raider-Serie fortsetzt. Es enthält alle Elemente, die Tomb Raider zu einer der beliebtesten Spielreihen gemacht haben. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über die selbstbewusste und vielschichtige Heldin Lara Croft in einer Umgebung, die Erkundung und kreative Wegfindung erfordert, mit kniffligen Rätseln, die es zu lösen gilt, und einer Vielzahl von Gegnern, die besiegt werden müssen. Crystal Dynamics nutzt die Leistung und die innovative Technologie der Unreal Engine 5, um das Storytelling im bisher größten und umfangreichsten Tomb Raider-Spiel auf die nächste Stufe zu heben. Der Titel befindet sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase, und weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Amazon Games will neues Kapitel für Lara Croft aufschlagen

„Tomb Raider ist eine der beliebtesten IPs der Unterhaltungsgeschichte“, so Christoph Hartmann, VP von Amazon Games. „Amazon Games hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Spielern Spiele höchster Qualität von den besten Entwicklern über alle möglichen Plattformen und Genres hinweg bereitzustellen, und wir fühlen uns geehrt, mit diesem geschichtsträchtigen Entwickler und Franchise zusammenzuarbeiten. Unser Team freut sich unglaublich darauf, mit dem talentierten und visionären Team von Crystal Dynamics zusammenzuarbeiten, um Spielern auf der ganzen Welt das nächste Kapitel der Lara Croft-Saga zu präsentieren.“

Crystal Dynamics – Partnerschaft neu definieren

„Crystal Dynamics hat nach der Übernahme durch Embracer die außergewöhnliche Möglichkeit, eine Publishing-Beziehung für Tomb Raider neu zu definieren“, sagt Scot Amos, Head of Studio bei Crystal Dynamics. „Mit Amazon Games haben wir ein Team gefunden, das unsere kreative Vision, unsere Ambitionen und unsere Werte für ein Lara-Croft-Universum über das gesamte Spektrum der Möglichkeiten hinweg teilt. Sie sind einzigartig positioniert, um eine Publishing- und Entwicklungskooperationen neu zu definieren, und wir freuen uns darauf, diesen neuen Weg gemeinsam zu beschreiten, angefangen mit der Entwicklung des bisher größten und besten Tomb Raider-Spiels.“

Tomb Raider wird der erste Singple Player Story-Titel von Amazon Games.

Tomb Raider – Start einer neuen Trilogie?

Die Survivor Trilogie von Lara Croft endete bereits vor 2 Jahren. Es herrschen unterschiedliche Meinungen zu dieser, doch ich fand sie richtig gut. Teil 2 “Rise of the Tomb Raider” stimme ich zu, war nicht unbedingt berauschend im Vergleich zum ersten. Der plötzlich Wechsel aus dem sommerhaften Dschungel in das winterliche Russland brachte seine Herausforderungen mit sich. Jedoch machte man dies beim finalen Teil “Shadow of the Tomb Raider” alles wieder wett, in dem sie sich wieder in den Dschungel begab. Es war ein tolle, gut aufgebaute und zusammengesetzte Story mit einem verständlichen und passenden Abschluss für Lara Croft.

Aufgrund der neuen Studio-Partnerschaft mit Amazon Games gehe ich stark von einer komplett neuen Story in einem “neuen Universum” aus. Ich denke nicht, dass Amazon Games auf der Trilogie aufbauen möchte, welche abgeschlossen ist. Die Survivor-Trilogie konzentrierte sich auf eine Origin-Story von Lara Croft, wo man sie erstmals in jungen Jahren sah, um ihre Motivation und Entwicklung zu verstehen. Sie beschäftigte sich viel mehr mit ihrer persönlichen Geschichte, ihrer Familie und ihrem Umgang mit ihrem Erbe.

Es ist gut vorstellbar, dass Amazon Games und wieder eine etwas erwachsenere Lara Croft auf die Bildschirme bringt, wie wir sie ihren ersten Abenteuern kennenlernten.

Es gibt noch keine Details oder Informationen dazu, wann mit dem neuen Tomb Raider Abenteuer zu rechnen ist. Laut den Studios befindet sich das Spiel in einem frühen Entwicklungsstadium.