Todd Howard vergleicht Starfield mit Red Dead Redemption 2

Starfield Fakten

Einmal Wildem Westen. Einmal Weltraum. Wo liegt schon der Unterschied? In weniger als drei Monaten wird Starfield veröffentlicht und das Weltraum-Rollenspiel hatte kürzlich sein eigenes Direct. Wir wissen jetzt mehr über das Spiel als je zuvor. Todd Howard von Bethesda erzählt uns weiterhin mehr darüber und enthüllte, dass der kommende Xbox-Titel eine unerwartete Inspiration in Red Dead Redemption 2 fand.

Die Kollegen von IGN sprachen nach dem umfangreichen Starfield Direct mit Howard, um weitere Details zu erfahren und die Lücken in Bezug auf das wahrscheinlich ehrgeizigste Spiel von Bethesda zu füllen. Howard verglich Starfield mit ikonischen Sci-Fi-Titeln wie Mass Effect und No Man’s Sky, erklärte jedoch, warum Starfield gewisse Gemeinsamkeiten mit Red Dead Redemption 2 aufweist.

“Es sind die Spiele, die dich in eine Welt versetzen, dich an einen Ort transportieren. Daher hat Starfield wahrscheinlich auch ein ähnliches Flair wie Red Dead Redemption 2”, so Howard. “Ich lebe die Fantasie des Wilden Westens. In Starfield lebst du die Fantasie des Science-Fiction-Entdeckers, manchmal auf einem kargen Planeten, wo nichts passiert.”