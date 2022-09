The Last of Us Part 1: Firefly Edition durchbricht 1000€-Grenze!

Die Firefly Edition von The Last of Us Part 1 gibt es derzeit nur in den USA. - (C) Naughty Dog, SIE

Stell dir vor du möchtest eine Sonderedition von The Last of Us Part 1 ergattern? In den USA haben sich anscheinend einige Wiederverkäufer einen Spaß daraus gemacht den Preis für die “Firefly Edition” in die Höhe zu treiben. Und die Fahnenstange ist noch nicht erreicht!

Eine “bestätigte Vorbestellung” für The Last of Us Part 1: Firefly Edition, die ausverkauft ist, für 1.221,64 Euro samt 75,03 Euro Versandkosten aus den Vereinigten Staaten von Amerika? Wer sich seinem Geld nicht zu Schade ist, der hat noch ein paar Stunden Zeit um mitzubieten.

Warum die Edition so begehrt ist?

Eigentlich sprechen wir hier über eine 100-Dollar-Edition des PS5-Remakes. Doch der Preis schießt auf Ebay in die Höhe, weil die Sonderedition am Freitag innerhalb weniger Minuten ausverkauft war. Die Firefly Edition gibt es nämlich nur in den USA und wurde über PlayStation Direct verkauft.

Was beinhaltet die Firefly Edition von The Last of Us Part 1?

Die Firefly Edition enthält verschiedene Boni im Spiel, eine SteelBook-Hülle in limitierter Auflage und die Comics Nr. 1 bis Nr. 4 von The Last of Us: American Dreams mit neuem Cover.

Das bekommt man für 99 US-Dollar:

Die Einzelspieler-Story “The Last of Us” und das Prequel-Kapitel “Left Behind” für PS5

SteelBook-Hülle in limitierter Auflage

The Last of Us: American Dreams Comics Nr. 1 – Nr. 4 mit neuem Cover

Vorzeitige Freischaltung der folgenden Gegenstände im Spiel:

– Erhöhte Handwerks- und Heilungsgeschwindigkeitsfähigkeiten

– Upgrades für 9-mm-Nachladegeschwindigkeit und Gewehrclip-Kapazität

– Explosive Pfeile

– Dither-Punk-Filter und Speedrun-Modus

– 6 Waffen-Skins: Schwarzgoldene 9-mm-Pistole, silberne filigrane 9-mm-Pistole, taktische Schrotflinte aus Gummi, geformte Eichenschrotflinte, arktischer weißer Bogen, kohlenstoffschwarzer Bogen

Wann erscheint die Sonderedition in Europa?

Bevor man jetzt ein überteuertes Angebot aus den USA nimmt, es gibt durchaus Chancen, dass die Firefly Edition von The Last of Us Part 1 auch bei uns in Deutschland und Österreich erscheint. Bisher wurde noch nichts bestätigt, aber es gibt eine Ankündigung von Naughty Dog, dass es mehr Sondereditionen für die Vereinigten Staaten geben wird.

Naughty Dog sagte am 26. August: “EU-Fans, wir arbeiten mit unseren Partnern bei SIE [Sony Interactive Entertainment] zusammen und hoffen, bald ein Update zu unserem Angebot geben zu können.”

EU fans, we're working with our partners at SIE, and hope to provide an update on what we can offer soon. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 26, 2022

The Last of Us Part 1 erschien gestern am 2. September 2022 exklusiv für die PlayStation 5 (PS5). Wir haben das Testmuster erst gestern erhalten und werden so schnell wie möglich den Spieletest für euch verfassen. Über die PC-Version wissen wir bisher nichts, außer dass sie kommen wird. Einen Release-Termin für Steam und Co gibt es aber bisweilen nicht.

