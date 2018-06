Ubisoft veröffentlichte gestern die Post-Launch Pläne für das Open-World-Rennspiel The Crew 2.

Das Spiel erscheint am 29. Juni 2018 für PlayStation 4, die Xbox One-Konsolenfamilie sowie Windows PC. Doch die Veröffentlichung ist erst der Anfang: Allen Motorsport-Verrückten verspricht das Entwicklerteam, regelmäßig neue Inhalte und Updates in das Spiel zu implementieren. Ubisoft enthüllt außerdem den The Crew 2 Season Pass, welcher ab dem 29. Juni erworben werden kann und zudem in der Gold Edition sowie der Motor Edition enthalten sein wird.

Große kostenlose Updates werden im Dreimonatsrhythmus veröffentlicht. Sie enthalten neue Disziplinen, Modi und Features und erweitern so das Spielerlebnis. Das erste Update namens Gator Rush erscheint im September 2018 und lässt die Spieler verrückte Rennen auf allen möglichen Untergründen erleben. Dabei meistern sie eine neue Disziplin: das Hovercraft. Das Update beinhaltet außerdem fünf völlig neue Fahrzeuge sowie die neue Klasse legendärer Performance-Teile, die im Spiel gesammelt werden können. Zusätzlich zu den großen Updates werden dem bestehenden Fuhrpark jeden Monat zwei neue Fahrzeuge hinzugefügt.

Weitere aufregende neue Fahrzeuge und Features, inklusive einen brandneuen PvP-Modus, der für das zweite große Update im Dezember 2018 geplant ist, sind angekündigt.

„Ständige Erweiterungen und Neuerungen bildeten von Anfang an den Kern unserer Vision für die Serie,“ sagt Ahmed Boukhelifa, Ivory Tower Managing Director„Für Spieler bedeutet das, dass sie immer wieder neue Aktivitäten und Dinge entdecken oder aus einer neuen Perspektive wiederentdecken können.“

Spieler, die nach der ultimativen The Crew 2-Erfahrung streben, können dies mit dem Season Pass erleben. Dieser Season Pass beinhaltet:

Drei exklusive Fahrzeuge vom ersten Tag an: den Porsche 911 TURBO 3.6, den SUPERMARINE SPITFIRE MK IX sowie den ICE Marine BLADERUNNER 35.

Sieben Tage Vorabzugang zu den jeden Monat hinzugefügten (insgesamt 22) Fahrzeugen

Eine exklusive Unterkunft sowie zwei exklusive Outfits

20 Prozent VIP-Rabatt im Spielshop

Weitere Informationen zum The Crew 2 Season Pass gibt es auf der offiziellen Homepage!