Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights kommt im Januar 2026

Fans romantischer Visual Novels können sich auf den Start eines neuen Fantasy-Highlights freuen: Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights erscheint am 13. Januar 2026 für Nintendo Switch in Nordamerika (physisch und digital) und digital in Europa. Die physische Veröffentlichung für Europa folgt am 27. Januar 2026. Entwickelt von ichicolumn, bekannt für emotionale Otome-Titel, kombiniert das Spiel Romantik, politische Intrigen und übernatürliche Elemente zu einer intensiven Geschichte über Liebe und Schicksal.

Ursprünglich war der Release mal für 2025 geplant, wurde dann allerdings vor einiger Zeit doch noch auf nächstes Jahr verschoben. Damit macht Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights den Anfang für noch viele kommende Otome Games die für 2026 geplant sind.

In der Welt von Temirana bestimmt der Geburtsmonat den gesellschaftlichen Rang und Beruf eines Menschen. Im östlichen Königreich wird die dritte Prinzessin mit einem markanten Muttermal auf der Stirn geboren und prompt als „verfluchte Prinzessin“ gebrandmarkt. Isoliert vom Rest der königlichen Familie wächst sie fernab des Schlosses auf. Doch kurz vor ihrem Geburtstag nimmt sie am traditionsreichen Duellturnier Helis Duelm teil und begegnet dort fünf Männern, die im hellen Licht erstrahlen, ein Ereignis, das ihr Leben verändern soll.

Denn Prinzessin Cecilia trägt eine ungewöhnliche Gabe: Wenn ihr Leben in Gefahr ist, beginnen Menschen oder Orte in ihrer Nähe zu leuchten. Dieses Licht soll sie vor drohendem Unheil warnen. Doch diesmal fühlt sich alles anders an. Trotz der Warnungen anderer, dass diese Männer gefährlich sein könnten, folgt Cecilia ihrer Intuition und ernennt sie zu ihren persönlichen Rittern. Doch die neu formierte Garde ist alles andere als kampferprobt und ihre Motive bleiben undurchsichtig.

Entscheidungen mit Gewicht

Unter der Regie von Ayumi Takagi (Hana Yaka Nari, Waga Ichizoku) und mit Szenariotexten von Uta Amemiya (Charade Maniacs) erzählt Temirana eine Geschichte, die von Glück und Tragödie gleichermaßen geprägt ist. Charakterdesigner Nitaka (Touken Ranbu) sorgt für ein visuell beeindruckendes Setting, das die mittelalterliche Eleganz Temiranas mit subtilen Fantasy-Elementen verbindet.

Spielerinnen und Spieler können in fünf individuellen Routen tief in die Welt des Königreichs eintauchen, Geheimnisse der königlichen Familie aufdecken und die Vergangenheit der „tragischen Ritter“ entschlüsseln. Jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf der Geschichte und eröffnet neue Szenen, Epiloge und Enden. Besonders spannend: Wenn Cecelias Leben auf dem Spiel steht, erscheinen spezielle Entscheidungsoptionen, die über Glück oder Untergang entscheiden können.

Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights verspricht ein klassisches Otome-Erlebnis mit emotionaler Tiefe, vielschichtigen Charakteren und einem Hauch von Melancholie, perfekt für Fans von Charade Maniacs, Norn9 oder Code: Realize.

