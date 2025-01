Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights erscheint erst 2026

Wie zuvor angekündigt, sollte der Otome-Titel Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights im Jahr 2025 physisch und digital für die Nintendo Switch in Europa erscheinen. Der Veröffentlichungstermin wurde nun auf 2026 verschoben. Das genaue Erscheinungsdatum sowie der Start der Vorbestellungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

In dieser Welt bestimmen der Geburtsmonat den sozialen Status und den Beruf eines Menschen. Vor etwa 15 Jahren wurde im östlichen Königreich Temirana die dritte Prinzessin geboren – ein Baby mit einem Muttermal auf der Stirn. Dieses Kind galt als die „Verfluchte Prinzessin“ und wurde gezwungen, fernab ihrer Familie in einem abgelegenen Haus, weit entfernt vom Schloss, zu leben.

Doch nun steht eine Veränderung bevor. Anlässlich ihres 16. Geburtstags nimmt sie am Duellturnier Helis Duelm teil. Dort begegnet sie fünf Männern, die in einem blendend starken Licht erstrahlen. Tatsächlich besitzt die „Verfluchte Prinzessin“ eine besondere und glücksbringende Gabe: Immer wenn ihr Leben in Gefahr ist, beginnen Menschen und Orte um sie herum zu leuchten – als wollten sie sie vor drohender Gefahr warnen.

Doch jene, die um ihre Fähigkeit wissen, mahnen sie zur Vorsicht. Vielleicht leuchteten diese Männer, weil sie eine Gefahr darstellen könnten… Aber die Prinzessin spürt, dass dieses Licht anders ist als alles, was sie je zuvor gesehen hat. Vertrauend auf ihre Intuition lädt sie die fünf Männer ein, ihrer Rittergarde beizutreten. Doch einige von ihnen haben keinerlei Erfahrung im Umgang mit dem Schwert, während andere überhaupt kein Interesse am Rittertum zeigen. Werden die Prinzessin und ihre kleine Gruppe von fünf Rittern das drohende Unheil abwenden können?

Ein Otome Game hinter dem bekannte Entwickler stecken

Von der kreativen Leitung von Ayumi Takagi (Hana Yaka Nari, Waga Ichizoku), Hauptszenario-Autorin Uta Amemiya (Charade Maniacs) und Charakterdesigner Nitaka (Touken Ranbu) stammt eine fesselnde Geschichte über Glück, Tragik und Liebe – entwickelt vom Otome-Experten ichicolumn!

Erlebe eine tiefgründige Handlung mit fünf möglichen Routen, die politische Intrigen mit Romantik und Drama vereint. Folge der Hierarchie der königlichen Blutlinie von Temirana und entdecke die persönlichen Geschichten der Tragischen Ritter, während Prinzessin Cecilia versucht, ihre Pflichten als Prinzessin mit den Beziehungen zu ihrer neu ernannten königlichen Garde in Einklang zu bringen.

