Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights erscheint 2025

Lerne Cecilia Farias Temirana, die dritte Prinzessin von Temirana, kennen während sie ihren Ruf als Teil der königlichen Familie an der Seite ihrer neu rekrutierten königlichen Garde, bestehend aus den 5 tragischen Rittern, verteidigt. Lange mussten Fans auf ein Setting warten, in der das doch beliebte Setting aufgegriffen wird, in welchem sich eine Prinzessin nicht in den Prinzen sondern in einen Ritter verliebt.

In dieser Welt von Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights werden der Status und der Beruf eines Menschen durch den Monat bestimmt, in dem er geboren wurde. Vor etwa 15 Jahren wurde im östlichen Königreich von Temirana die dritte Prinzessin geboren: ein Baby mit einem Muttermal auf der Stirn. Man munkelte, dass dieses Kind die „verfluchte Prinzessin“ sei und sie musste in einem Haus weit weg von ihrer Familie leben, weit weg vom Schloss.

Doch das soll sich nun ändern. Als ihr 16. Geburtstag naht, nimmt sie an einem Duell-Turnier teil, das als Helis Duelm bekannt ist. Dort trifft sich auf die fünf Männer, die in ein helles Licht gehüllt waren. Die „verfluchte Prinzessin“ besaß in der Tat eine besondere Kraft. Immer, wenn ihr Leben in Gefahr war, leuchteten Menschen und Orte, als wollten sie sie warnen. Sie vertraut ihrer Intuition und lädt die fünf Männer ein, sich ihrem Ritterorden anzuschließen.

Doch einige von ihnen haben keine Erfahrung mit dem Schwert und anderen fehlt jegliches Interesse am Rittertum. Können die Prinzessin und ihre kleine Truppe von fünf Rittern die sich abzeichnende Tragödie überwinden?

Idea Factory hat noch ein weiteres Otome Game, nämlich Battlefield Waltz, angekündigt und auch 9 R.I.P. wird noch dieses Jahr erscheinen.