Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights ab November vorbestellbar

Otome-Fans können sich auf den kommenden Release von Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights freuen. Ab dem 20. November 2025 ist die Standard Edition und die Plus Edition im IFI Online Store für Nintendo Switch in Nordamerika und Europa vorbestellbar. Der Release erfolgt schrittweise. In Nordamerika erscheint das Spiel sowohl physisch als auch digital am 13. Januar 2026. Europa erhält die digitale Version ebenfalls am 13. Januar, während die physische Version am 27. Januar 2026 folgt.

Die Plus Edition richtet sich klar an Sammler und Fans, die mehr als nur das Spiel möchten. Sie kostet 64,99 Euro und enthält neben dem physischen Spiel einen offiziellen Soundtrack mit 37 Tracks sowie ein exklusives Audio Drama. Beides wird in einem hochwertigen 2 Disc Digipak geliefert. Das Audio Drama liegt in japanischer Sprache vor, zusätzlich gibt es einen exklusiven Link zu einem englischen Übersetzungs PDF. Ebenfalls enthalten sind ein Wendecover sowie eine Sammelkarte. Die Sammelkarte liegt sowohl der Standard Edition als auch der Plus Edition bei.

Das Wendecover stellt die Protagonistin Cecilia gemeinsam mit Josephy in den Mittelpunkt. Die Illustration basiert auf der japanischen Standard Edition und setzt klar auf romantische Inszenierung. Für Sammler ist das zusätzliche Motiv ein willkommener Mehrwert.

Ein Fluch, fünf Ritter und ein gefährliches Schicksal

Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights spielt in einem Königreich, in dem Geburtsmonat und sozialer Stand über das gesamte Leben entscheiden. Cecilia, die dritte Prinzessin des östlichen Königreichs Temirana, wurde mit einem mysteriösen Mal auf der Stirn geboren. Dieses Mal gilt als Zeichen eines Fluchs. Aus Angst vor ihrem vermeintlichen Unglück wurde sie von der königlichen Familie isoliert und auf ein abgelegenes Anwesen verbannt.

An ihrem Geburtstag nimmt Cecilia am bekannten Turnier Helis Duelm teil. Dort begegnet sie fünf Männern, deren Körper in einem intensiven Licht erstrahlen. Cecilia besitzt eine seltene Gabe. Wenn ihr Leben in Gefahr ist, beginnen Menschen und Orte zu leuchten, als Warnsignal. Ihre Umgebung fürchtet daher, dass diese Männer eine Bedrohung darstellen könnten. Doch Cecilia ist überzeugt, dass das Licht in diesem Fall eine andere Bedeutung hat. Intuitiv bittet sie die fünf Männer, ihrem persönlichen Ritterorden beizutreten.

Ein Ritterorden braucht eigentlich Kämpfer, doch nicht alle der Auserwählten besitzen Erfahrung im Kampf und manche haben keinerlei Interesse am Ritterdasein. Cecilia muss Vertrauen aufbauen und den jungen Männern helfen, ihre Talente zu entfalten. Ihre Entscheidung kann über das Schicksal des Königreiches entscheiden.

Liebe, Intrigen und Tragödien: Was Fans erwartet

Temirana stammt von einem erfahrenen Kreativteam. Regie führte Ayumi Takagi, bekannt für Hana Yaka Nari Waga Ichizoku. Das Drehbuch stammt von Uta Amemiya, die bereits an Charade Maniacs gearbeitet hat. Charakterdesigner ist Nitaka, der unter anderem für Touken Ranbu gestaltet hat. Spieler erwarten fünf Routen mit politischen Intrigen, Drama, Romantik und tiefgreifender Charakterentwicklung.

Die Hauptmechanik basiert auf Cecilias Fähigkeit. Wenn Gefahr droht, erscheinen besondere Entscheidungen, die Unglück abwenden oder unwiderruflich verschlimmern können. Nur durch richtige Entscheidungen lassen sich bestimmte Epiloge freischalten. Temirana setzt stark auf Wiederspielwert und Konsequenzen.

