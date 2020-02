Take Two: Das nächste Spiel der Mafia 3-Entwickler wird bald vorgestellt

Mafia 3 - (C) Hangar 13

Take Two Interactive hat seinen Finanzbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020 veröffentlicht, der Ankündigungen enthält. Was ist mit den neuesten Spielen, besonders in naher Zukunft? Das nächste BioShock wird noch einige Jahre in der Entwicklung sein, aber es wird sicherlich bald etwas passieren? Der Mafia 3-Entwickler hat etwas an der Leine.

Der Publisher hat in seinem Gewinnbericht (via Shinobi602 auf Twitter) vermerkt, dass wir in den „kommenden Monaten“ mehr über den neuen Titel von Hangar 13 erfahren werden. Der letzte Titel von Hangar 13 war Mafia 3, ein Epos der offenen Kriminalität in New Orleans der 70iger, das sich trotz mehrerer Probleme beim Start gut verkaufte. Mafia 4 könnte ihr nächstes Projekt sein, obwohl es noch zu früh ist, dies zu sagen.

Aber das ist nicht alles. Aus dem “2K Silicon Valley”, dessen Präsident der frühere Gründer von Sledgehammer Games, Michael Condrey, ist, wird in den kommenden Monaten ebenfalls zu hören sein. Es bleibt abzuwarten, ob es sich um ein neues Spiel handelt oder um Details zu den Vorstellungen des Studios. In jedem Fall wird es ein arbeitsreiches Jahr für den Publisher.