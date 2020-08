Mafia: Definitive Edition Trailer zum Debüt auf der Gamescom

Das letzte Mafia-Update enthüllte ein atemberaubendes neues Mafia: Definitive Edition-Gameplay. Seitdem ist etwas mehr als ein Monat vergangen, aber Hangar 13 hat in den sozialen Medien angekündigt, dass während der Open Night Live der Gamescom, die am 26. August 2020 stattfinden wird, ein neuer Mafia: Definitive Edition-Trailer veröffentlicht wird.

Die Gamescom Open Night Live ist eine Veranstaltung des Reporters Geoff Keighley. In diesem Jahr findet die Veranstaltung zum zweiten Mal statt. Es wird Showcases aus 38 verschiedenen Spielen zeigen und zwei Stunden lang sein – ohne die 30-minütige Pre-Show. Interessierte Zuschauer können die Show auf dem YouTube-Kanal von TheGameAwards und auf der Twitch-Seite von Gamescom verfolgen.

Hangar 13 gab auf dem offiziellen Twitter-Account von Mafia: Trilogy bekannt, dass Mafia: DE an der Veranstaltung teilnehmen wird. Demnach wird sich der letzte Trailer, in dem es darum ging, das Gameplay des Titels zu demonstrieren, mehr auf seine Erzählung konzentrieren und einen besseren Blick auf die neu erstellten Zwischensequenzen des Spiels werfen. Der Trailer wird live um 20:00 Uhr (deutscher Zeit) debütieren.

Tune in to @Gamescom’s #OpeningNightLive for the next Mafia: Definitive Edition narrative trailer!

Watch live 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT at https://t.co/XQkWlS7Ejp pic.twitter.com/7kL7H6ozn8

