Tails of Iron – Neuer Gameplay-Trailer und Releasetermin enthüllt

Handgezeichnetes RPG-Abenteuer (C) Odd Bug Studios und United Label

Publisher United Label hat mit einem neuen Gameplay-Trailer den Veröffentlichungstermin zu Tails of Iron bekanntgegeben! Hierbei handelt es sich um ein Rollenspiel-Adventure aus dem Hause Odd Bug Studio. Mit dem PlayStation VR-Titel, The Lost Bear, haben sie ihr Debut gefeiert und möchten dieses Mal eine noch größere Community erreichen.

Tails of Iron erscheint am 17. September für Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Wenn ihr euch das Spiel als Retail-Version vorbestellen möchtet, erhaltet ihr das Crimson Knight DLC zusätzlich dazu. Dadurch stehen euch jeweils drei Rüstungs-, Helm-, Waffen- und Schild-Skins zur Verfügung.

In Tails of Iron taucht ihr in eine handgezeichnetes Abenteuer ein, dessen Welt von einem fürchterlichen Krieg heimgesucht wurde. Ihr schlüpft in die Rolle von Redgi, dem Erbe des Rattenthrons. Eure Aufgabe ist es das Königreich, mit der Hilfe von euren Verbündeten, wieder erstrahlen zu lassen und die Gefahr des Frosch-Klans unschädlich zu machen. Indem ihr eure Ängste bezwingt und die Gefahren austreibt steht der Errettung eurer Brüder nichts im Weg.

Folgende Inhalte erwarten euch