SYNDUALITY: Echo of Ada – Game Review (PS5)

SYNDUALITY: Echo of Ada ist ein futuristischer Mech-PvPvE-Extraction-Shooter, welcher von Game Studio entwickelt und am 23.01.2025 von Bandai Namco Entertainment für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und einen Tag später fürPC veröffentlicht worden ist. Wir sind in einen Mecha gestiegen und haben uns damit in eine dystopische Zukunft begeben. Getestet wurde der Titel auf der PlayStation 5.

Das SYNDUALITY Franchise

SYNDUALITY ist ein Franchise aus Japan, welches mehrere Medien umfasst und von Bandai Namco Entertainment stammt. Es gibt eine Mangas, Romane und sogar Anime-Serie. Nun erschien erstmals ein Videospiel, welches in dieser Welt spielt: SYNDUALITY: Echo of Ada.

Wo und wann befinden wir uns in dieser dystopischen Welt?

Durch einen beschädigten Wettersatelliten herrschten vor einem Jahrhundert auf der ganzen Welt Unwetter, bei welchem sich ein Gift rund um den Globus verteilt hat. Durch Säureregen haben sich unschöne Mutanten auf der Erdoberfläche entwickelt. Diese werden Enders genannt. Die Enders sind eine riesige Bedrohung für die übrige Menschheit. Um vor der gefährlichen Umwelt geschützt zu sein, leben dies in einer unterirdischen Stadt Amasia namens Wem das nicht genügt, der kann sich über das Anime schlau machen. Nur mit bewaffneten Mech-Anzüge genannt Cradle Coffin und der Hilfe einer KI namens Magus wagen sich einzelne Menschen an die Oberfläche. Diese werden Drifter genannt. Diese verantwortungsvolle und gefährliche Aufgabe muss aber erst erlernt werden. Das die Rolle des Spielers, dessen Story im Jahr 2222 stattfindet. Also echt brillanter Stoff für ein umfangreiches Videospiel. Wer mehr über SYNDUALITY wissen möchte, der kann sich über das Anime schlau machen.

Auch die Freunde sind Feinde

In SYNDUALITY: Echo of Ada hingegen lernt man erst spielerisch von Auftrag zu Auftrag mehr über diese grausame Welt, welche während der Ladezeit erzählt wird. Gleichzeitig muss man sich als Neuling vor den anderen erst Mal beweisen. Mit schlechter Ausrüstung und wenig Zeit muss man Rohstoffe einsammeln und gleichzeitig Ressourcen sparen. Dafür kann man nicht nur seine Figur, sondern seinen Mech gleich mit personalisieren, aber auch immer besser ausstatten. Gefährlich sind nicht nur die Monster und der giftige Regen, sondern auch die Enders, zu welcher jede weitere Person angehören kann auf die man trifft.

Die Welt wirkt oftmals leer und es könnte eine Zeit lang langweilig sein, aber die Stille wird dann geschnitten, sobald man es mit einem Gegner zu tun bekommt, dann geht die Hölle los. Dabei muss man nicht nur Dinge suchen und sammeln. Es gibt auch Aufgaben die Enders fernzuhalten, wo man statt Rohstoffen die Action sucht. Also jede Mission gestaltet sich sehr abwechslungsreich und spannend. Es gibt nur zwei Maps, zu welchen sich hoffentlich weitere dazugesellen werden.

Angriff oder Flucht

SYNDUALITY: Echo of Ada bietet PVE- als auch PVP-Elemente. Bei PVE trifft man auf KI-getriebene Gegner. Bei PVP trifft man auf echte Spieler, dessen Verhalten und Skills unberechenbar sind, weshalb man nie wissen kann was einen erwartet. Man muss sich also schnell entscheiden, ob man den Kampf aufnimmt oder besser abhaut! Die Steuerung ist etwas klobig, aber das passt ironischerweise perfekt in diesem Fall, denn das Erscheinungsbild der Metallbiester lässt einen nichts anders erwarten.

Wo ist der Single-Player Modus?

Es gibt tatsächlich einen Single-Player-Modus, welcher sich als einzelne Missionen entpuppt. Der Haken? Diese Missionen müssen erst in den Mehrspieler-Modi freigespielt werden. Diese müssen allerdings gekauft werden…

Spielsucht Gefahr!

Leider gibt es in SYNDUALITY: Echo of Ada tatsächlich Loot-Boxen, also ein Pay-to-Win-System, in dem man sich mit echtem Geld zu einer Spielwährung tauschen und sich damit Vorteile gegenüber allen anderen verschaffen kann. Fies ist für die Bargeldzahler wiederum, dass sollten sie einmal im Kampf scheitern, auch ihre erworbenen Vorteile wieder weg sind. So kann es aber auch denen ergehen, die sich eine teurere Edition geholt haben. Das selbe gilt aber auch für die, die sich die ganzen Waffen und Gegenstände erspielt haben. Zumindest viele Käufer werden dann auch wieder verlockt sich die selben Vorteile noch einmal mit echtem Geld kaufen zu müssen. Wow!

Es wird einem zu bunt!

Die Mechas und deren Kampf Animationen sind in SYNDUALITY: Echo of Ada sehr detailliert gestaltet worden. Auch, dass Magus wie ein Trabant um den Mecha herumkreist, gibt diesem eine ganz eigene Persönlichkeit und man fühlt sich nie allein, obwohl man in der Welt am liebsten alleine wäre. Auch die Anime Figuren machen sich gut. Den Mecha und sogar Magus kann man seinem Spielstil anpassen. Leider sind die Gestaltungsmöglichkeiten des Mechs nicht so umfangreich, wie sie eigentlich sein sollten: optisch, wie auch technisch. In der Umwelt sieht sich leider vieles sehr ähnlich. Auch ist diese sehr bunt, was eigentlich kein Kritikpunkt sein sollte, aber konträr zum Setting der Geschichte wirkt.

Bekannte Töne aus der Serie

Die Geräusche in der Natur, welche durch die Mechs gestört werden sind großartig. Auch die Töne des Regens lassen einen erschaudern. Die Sprecher haben hier mit ihren Emotionen ihr Herz hineingegeben. Beim Theme dürfen sich SYNDUALITY Fans sofort Zuhause fühlen. Der Song Departures von RxR den man aus der Anime Serie kennt, ist in SYNDUALITY: Echo of Ada ebenso vertreten. Leider ist die Musik nicht sehr dynamisch, sobald es ernst wird. Etwas rauere Töne hätten der Stimmung gut getan.

Fazit zu SYNDUALITY: Echo of Ada

Jeder Ausflug in der Welt von SYNDUALITY: Echo of Ada ist spannend, da man nie weiß was einen erwartet. Es besteht immer ein Risiko, dass man jederzeit alles verlieren kann. Dies hat zur Folge, dass es eine Zeit dauern kann bis man weiterkommt. Das Die Pay-to-Win-System ist ekelhaft. Der Mehrspieler-Zwang für Single-Player ebenso. Eine Lösung dafür, als auch mehr Maps und mehr Gestaltungsmöglichkeiten der Mechs wäre durch ein Update wünschenswert.

Die interessante Mischung aus PVE- und PVP-Elementen sorgt für einzigartige Situationen und dürfte für die Zukunft vieler Videospieltitel wegweisend sein. Ansonsten hätte die Welt in der das spielt sehr viel potential und könnte noch ein Mech-Extraction Traum werden. Sollte SYNDUALITY: Echo of Ada nicht irgendwann mehr bieten können, dann wir es hoffentlich ein weiterer Ableger von SYNDUALITY.

Review Wertung