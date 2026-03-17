Switch 2 Update 22.0.0: Handheld Mode Boost bringt Docked-Performance für alle Switch-Spiele

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Heute hat Nintendo das Firmware-Update 22.0.0 für Switch 2 und die originale Switch veröffentlicht. Die meisten System-Updates der Konsole brachten Stabilitätsverbesserungen und kleinere Anpassungen. Dieses nicht. Die bedeutendste Neuerung trägt den Namen Handheld Mode Boost und ist genau das, was viele Spieler seit dem Launch der Switch 2 im Oktober 2025 gefordert haben.

Kompatible Switch 1-Spiele laufen im Handheld-Betrieb jetzt mit denselben Leistungseinstellungen wie im TV-Modus. Das bedeutet höhere Auflösung, bessere Effekte und generell schärfere Bilder, auf dem 1080p-Display der Switch 2 statt der 720p-Begrenzung, die bisher im Handheld galt.

Werbung

Wie ihr Handheld Mode Boost aktiviert

Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss manuell eingeschaltet werden. Den Weg dorthin findet ihr unter Systemeinstellungen, dann System, dann Nintendo-Switch-Software-Verarbeitung. Dort erscheint der neue Schalter für Handheld Mode Boost. Nintendo weist in der Einstellungsbeschreibung auf zwei Einschränkungen hin: Der Akku entleert sich schneller, weil die Konsole im Handheld mehr Leistung abruft als üblich.

Außerdem kann der Boost-Modus dazu führen, dass der Touchscreen bei bestimmten Switch 1-Spielen nicht mehr funktioniert. Wer Joy-Con 2 angesteckt hat, muss beachten, dass diese dann als Pro Controller behandelt werden. Die Funktion gilt ausschließlich für Switch 1-Spiele. Native Switch 2-Titel sind davon nicht betroffen, weil diese ohnehin eigene Leistungsprofile mitbringen.

Welche Spiele besonders profitieren

In der Community auf ResetEra und Reddit laufen seit der Veröffentlichung intensive Testreihen. Besonders deutliche Verbesserungen werden für Spiele gemeldet, die auf der originalen Switch im Handheld mit reduzierter Auflösung oder abgeschalteten Effekten liefen. Dazu gehören Mario Kart 8 Deluxe, Xenoblade Chronicles 2, Luigi’s Mansion 3, Dragon Quest XI S, Bayonetta 3, Monster Hunter Rise sowie diverse Spielesammlungen wie die Bioshock Collection und Dark Souls Remastered.

Werbung

Final Fantasy XII wird von mehreren Testern als besonders eindrucksvolles Beispiel genannt. Spiele, die auf der Switch bereits in beiden Modi mit identischen Einstellungen liefen wie Hyrule Warriors: Definitive Edition, zeigen erwartungsgemäß keine Veränderung.

Was das Update sonst noch bringt

Neben Handheld Mode Boost enthält Version 22.0.0 weitere Neuerungen. Freunde können jetzt mit persönlichen Notizen versehen werden, was bei einer großen Freundesliste praktisch ist. Die Videoqualität in GameChat wurde verbessert. Im Flugmodus lassen sich Bluetooth, WLAN und NFC jetzt einzeln über die Schnelleinstellungen steuern, ohne den Flugmodus vollständig zu deaktivieren. Der Speicherverbrauch lässt sich jetzt aufgeschlüsselt nach Datentyp anzeigen, getrennt für internen Speicher und microSD-Express-Karte. Außerdem wurde ein Audiotest für den 5.1-Surround-Ausgang hinzugefügt. Das Update steht ab sofort kostenlos über die Systemeinstellungen bereit.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 2 + 6? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.