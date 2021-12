Advertisment

Super Smash Bros. Ultimate hat sein letztes Kampfbalance-Update erhalten

Änderungen an Ryu, Link, Mega Man und Co wurden für Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch) durchgeführt. Dabei bleibt es auch.

Am 19. Oktober 2021 wurde Sora als letzter DLC-Charakter in Super Smash Bros. Ultimate aufgenommen. - (C) Nintendo, Square Enix