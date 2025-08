Start der EA Sports FC 26 Web-App: Jetzt Gratis-Packs sichern und Teams planen

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Spannung steigt: EA Sports FC 26 steht in den Startlöchern und mit ihm die Web App, die für viele Spieler fast schon traditionell der eigentliche Auftakt der neuen Ultimate-Team-Saison ist. Voraussichtlich am 18. September 2025 um 20:00 Uhr deutscher Zeit geht es los. Die Spannung steigt also mit Tag zu Tag. Schon Tage vor dem offiziellen Release das eigene Team zu basteln, Transfers zu planen und die ersten Coins zu sammeln, ist für viele Spielerinnen und Spieler ein Highlight – jedes Jahr.

Wer die Web App nutzt, bekommt nicht nur Zugriff auf alle wichtigen Ultimate Team-Features, sondern spart sich auch das Warten bis zum Konsolenstart. Squad-Building-Challenges, Spielerhandel und sogar das Öffnen der Packs sind direkt verfügbar, alles bequem in der App, ohne dass die Konsole überhaupt eingeschaltet werden muss.

Welcome-Packs sind wieder am Start

Was mich besonders freut: Auch dieses Jahr gibt es wieder die beliebten Welcome-Packs. EA belohnt treue Spieler mit kostenlosen Sets, die den Einstieg enorm erleichtern. In den letzten Jahren habe ich durch diese ersten Karten oft schon meine Grundformation aufbauen können. Für alle, die wie ich gerne von Anfang an ein starkes Team aufstellen, ist das Gold wert.

Mit etwas Glück ziehst du vielleicht sogar direkt einen Top-Spieler, der den Marktpreis in den ersten Tagen sprengt. Ich persönlich liebe diesen Moment, wenn sich das Pack öffnet und man nicht weiß, welcher Spieler gleich das Licht der neuen Saison erblickt. Auch wenn es so etwas wie Glücksspiel ist und Südkorea das nicht ohne Grund eingestellt hat.

Wann geht’s genau los?

Die EA FC 26 Web App soll am 18. September um 20:00 Uhr MESZ online gehen. Falls du letztes Jahr ein Ultimate Team in EA FC 25 hattest und dein EA-Konto aktiv ist, solltest du direkt Zugang erhalten. Die Companion App für iOS und Android folgt voraussichtlich einen Tag später, am 19. September zur gleichen Uhrzeit.

Bis zum offiziellen Spielstart am 26. September 2025 kannst du also schon fleißig handeln, Münzen verdienen und dein erstes Dream-Team zusammenstellen. Mein Tipp: Halte die Transferpreise im Auge, in den ersten Tagen schwanken sie extrem, und genau da kannst du clever traden.

Ich persönlich freue mich jetzt schon darauf, meine ersten Squads zu bauen und gemeinsam mit Freunden zu diskutieren, wer dieses Jahr wohl der „Must-Have“-Spieler im Ultimate Team wird. In einem anderen Guide-Artikel erkläre ich dir wie du die Beta von FC 26 vor allen anderen vielleicht spielen kannst. Der Weg dorthin ist eigentlich recht simpel. Mittlerweile wurde auch bestätigt, dass die Switch 2-Version des Spiels endlich Next-Gen-Features bieten wird, im Gegensatz zur Switch-Version, die wieder „nur“ Legacy sein wird.