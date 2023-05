Respawn veröffentlicht großen Patch für Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Fakten

Respawn Entertainment, das Entwicklerstudio hinter Star Wars Jedi: Survivor, hat kürzlich den ersten großen Patch für das Spiel veröffentlicht, der sich auf Leistungsprobleme und Abstürze konzentriert. Das Update ist derzeit für PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar. Für die PC-Version erschien bereits wenige Stunden nach Release ein wichtiger Patch.

Das Spiel wurde letzten Freitag mit einigen schwerwiegenden Problemen veröffentlicht, die hauptsächlich die PC-Version betraf. Die Entwickler entschuldigten sich für den Zustand des Spiels und kündigten an, dass sie hart daran arbeiten würden, die Fehler und Leistungsprobleme zu beheben. Und das trotz kurzfristiger Release-Verschiebung vorab, immerhin sollte der Action-Adventure-Titel im März bereits erscheinen.

Das jüngste Update soll die Leistungsprobleme beheben, die auf dem PC bereits behoben wurden, sowie Abstürze, die in verschiedenen Bereichen des Spiels aufgetreten sind. Es soll auch Probleme beheben, bei denen das Spiel einfriert oder der Spieler in bestimmten Bereichen des Spiels stecken bleibt.

Zu den behobenen Problemen gehört auch ein Problem mit der dynamischen Stoffsimulation in der Mantis sowie eine Korrektur der Nekko-Farben, die nicht korrekt gespeichert wurden. Einige Spieler hatten auch Probleme mit sich überschneidenden filmischen Dialogen und Kollisionsproblemen, die nun behoben wurden.

Today a patch has become available for the PC version of Star Wars Jedi: Survivor, and tomorrow (5/2) we’ll also be issuing a patch for PlayStation 5 and Xbox Series X|S.

We are hard at work on patches that will further improve performance and fix bugs across all platforms.… pic.twitter.com/XrjbdDQUp6

— EA Star Wars (@EAStarWars) May 1, 2023