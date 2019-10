Star Wars Jedi: Fallen Order – Goldstatus erreicht

Die Mitarbeiter von Respawn Entertainment sprechen bereits seit einiger Zeit über ihren kommenden Star Wars Jedi: Fallen Order, der sich dem Ende der Entwicklung nähert, und das Studio hat es nun offiziell gemacht. Respawn hat kürzlich auf Twitter bestätigt, dass der Action-Adventure-Titel Gold wert ist.

Das bedeutet, dass die grundlegende Entwicklung des Spiels nun abgeschlossen ist und der Mastercode des Spiels jetzt verschickt wurde, damit er für den Einzelhandel auf Discs gedruckt werden kann. Respawn wird weiterhin an dem Spiel arbeiten, um etwaige Bugs und Kinks auszubügeln. All dies wird jedoch in Form von Updates und Patches für das Spiel am Tag der Veröffentlichung und darüber hinaus erfolgen. Wir hoffen der Day-One-Patch fällt milde aus.

Es wurde kürzlich bestätigt, dass der Star Wars-Titel auf der PS4 Pro und der Xbox One X zwei Modi bietet – einen, der die Leistung, und einen, der die Auflösung fördert. Am PC kann man das über die Systemsteuerungen natürlich selbst vornehmen.

We are proud to announce that #JediFallenOrder has gone gold! We can't wait for you to embark on this adventure across the Galaxy with us on 11/15.

May the Force be with you! pic.twitter.com/93gHxxzEGc

— Respawn (@Respawn) October 18, 2019