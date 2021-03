STALKER 2: Entwickler-Video zeigt beeindruckende Charakter-Modelle, Waffen und mehr

Stalker 2 bietet eine "einzigartige Atmosphäre". Sehr düster. - (C) GSC Game World

Der kommende postapokalyptische Ego-Shooter STALKER 2 hat seit seiner großen Enthüllung im letzten Jahr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Entwickler GSC Game World war jedoch ziemlich still, wenn es um frische Details ging.

Ab wann wir das Spiel tatsächlich selbst spielen dürfen ist noch ungewiss, aber das aktuelle Entwickler-Highlight auf dem Xbox Indie-Showcase gibt einen Einblick in einige der Waffen und Charaktere.

STALKER 2 entwickelt sich zu einem der visuell beeindruckendsten Titel im Xbox-Ökosystem der nächsten Generation. Der jüngste In-Engine-Gameplay-Teaser des Spiels hat gezeigt, was für ein grafisches Kraftpaket STALKER 2 sein wird. Regengetränkte, zerfallende Innenräume von postapokalyptischen russischen Gebäuden und windigen, verlassenen Wäldern bilden die Voraussetzung für die unheimliche offene Welt des Shooters.

STALKER war für seine Überlebensspielelemente bekannt und STALKER 2 wird nicht anders sein. Während die Fans jetzt eine Vorstellung davon haben, wie der Titel aussehen wird, hatten wir bisher keine Chance zu sehen, welche Werkzeuge der Titel im Arsenal haben wird, um diese düster aussehende Welt zu überleben.

Beeindruckende „Waffenkunde“ mit GSC Game World

Zum Glück zeigt das aktuelle Entwickler-Highlight einige der Waffen, die im Spiel auftauchen werden. Es gibt mehr als 30 verschiedene Waffen im Spiel, mit jeder Waffe sind mehrere Modifikationen und Upgrades verbunden. Einige der im Video gezeigten Waffen sind Jagdgewehre, LMGs, Scharfschützengewehre, usw. Alle Waffen sind aufwendig gefertigt und verfügen über hochwertige Texturen, die den Verschleiß widerspiegeln.

Das Video hat eine Altersbeschränkung, und ihr müsst wohl direkt auf YouTube gehen, um es anzusehen:

STALKER 2: Fraktionen

Das neueste Entwickler-Highlight gab auch einen ersten Einblick in einige der Fraktionen, die Spieler in STALKER 2 erwarten können. „Freedom“ und „Duty“ sind zwei der vielen Fraktionen, denen Spieler in der postapokalyptischen Welt begegnen werden. Abgesehen von entgegengesetzten Perspektiven sind die Charaktermodelle beider Fraktionen einzigartig und spiegeln ihre Stimmung und Persönlichkeit angemessen wider.

Die interessantesten Informationen aus diesem Entwicklungsupdate stammen aus dem sehr detaillierten Charaktermodell, das am Ende des Videos gezeigt wird. Neben realistischen Gesichtsstrukturen für jeden seiner Charaktere verwendet STALKER 2 ein benutzerdefiniertes Plugin für Zahnwerkzeuge, das sicherstellt, dass jeder Charakter im Spiel ein anderes Lächeln hat. Es ist wichtig hinzuzufügen, dass alle im Video gezeigten Waffen- und Charaktermodelle noch in Arbeit sind und sich im Verlauf der Spielentwicklung noch ändern können.

STALKER 2 wird zu seinem Release im Xbox Game Pass verfügbar sein, allerdings gibt es noch kein genaues Datum. Es befindet sich derzeit für PC und Xbox Series X/S in Entwicklung und wird in der Unreal Engine umgesetzt.

Eine Gameplay-Demonstration verspricht GSC Game World später in diesem Jahr!