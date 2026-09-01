Guitar Hero lebt nicht offiziell weiter, aber Stage Tour kommt verdammt nah ran

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Guitar Hero ist nicht offiziell zurück. Aber für viele Fans dürfte sich Stage Tour verdammt nah danach anfühlen. Das neue Rhythmusspiel von RedOctane Games bringt Plastikgitarren, Drums und Gesang zurück auf die Bühne. Am 10. Dezember 2026 soll der Titel für PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

RedOctane wurde neu gegründet

RedOctane war ein amerikanisches Videospielunternehmen, welches für die Entwicklung von Guitar Hero bekannt wurde. 2006 wurde der Entwickler von Activision übernommen und 2010 schon geschlossen. Letztes Jahr wurde RedOctane Games von ehemaligen Mitarbeitern neu gegründet um wieder Rhythmusspiele zu entwickeln. Mit Stage Tour will man ein neuartiges Rhythmusspiel schaffen. Der Titel und Termin wurden offiziell bei der Gamescom vorgestellt.

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Bekanntes Gameplay

Das Gameplay setzt auf das bekannte Erfolgsprinzip, bei welchem man sich durch die Songs mit einem eigenen Controller steuert: entweder singt man in ein Mikrofon oder man spielt mit einem eigenen Gitarren-, Bass-, oder Schlagzeug-Controller. Trotzdem kann auch mit einem herkömmlichen Controller oder der Tastatur gespielt werden. Für eine komplette Band gibt es natürlich einen Mehrspielermodus. Dieser findet lokal oder online statt. Ebenso soll man plattformübergreifend miteinander „musizieren“.

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Große Musikauswahl

Die Musik von Stage Tour umfasst 90 Songs von zahlreichen, großen Künstlern wie The Rolling Stones, Metallica, Megadeth, Mötley Crüe, Slipknot, Static-X, Blink-182 und Muse. Bisher wurden 45 Songs genannt.

Ein Gitarrist hat immer eine Gitarre zu wenig

Im Spiel soll es verschiedenste Gitarrenmodelle geben. Insgesamt sollen es 180 von den Marken Gibson, Epiphone oder Kramer sein. Die Musiker für die Bands sollen über 50 umfassen.

Auf Tour

Es wird einen sogenannten Tour Modus geben. Bei diesem handelt es sich um einen Roguelite-Modus, in welchem man sich während einer Tour immer wieder neuen Herausforderungen stellen muss. Damit soll jede Tour unterschiedlich verlaufen und für willkommene Abwechslungen sorgen.

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Alles in allem klingt das sehr gut. Das richtige, erfahrene Team ist wieder am Werk. Eine direkte Konkurrenz gibt es keine und an Lizenzen was Songs und Marken betrifft, spart man nicht.

Quelle: youtube.com via stagetourgame