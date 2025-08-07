Kommt ein neues Guitar Hero für die PS5? – Kult-Publisher kehrt zurück!

Adnan SiddiqiGründungsmitglied von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games.

Kommt ein neues Guitar Hero für PS5? Fans hoffen und der Entwickler liefert Hinweise. Rhythmusspiele feiern ein Comeback und ein altbekannter Name ist wieder im Spiel: RedOctane Games, das legendäre Studio hinter Guitar Hero, ist zurück. Obwohl es kein offizielles Comeback der Reihe geben soll, wächst die Hoffnung auf eine spirituelle Fortsetzung auf der PlayStation 5.

Unter dem Dach von Embracer Freemode meldet sich RedOctane Games zurück. Geleitet wird das Team von Simon Ebejer, der früher bei Guitar Hero, Vicarious Visions und Blizzard tätig war. Auch die Gründer der Guitar Hero-Reihe, Charles und Kai Huang, sind als Berater mit an Bord.

„Rhythmusspiele sind mehr als nur Gameplay. Es geht um Gefühl, Flow und Verbindung zur Musik“, so Ebejer in einem ersten Statement. Ein neues Musikspiel sei bereits in voller Produktion und werde noch 2025 angekündigt.

Kein Guitar Hero, aber ein neues Gitarrenspiel?

Trotz der Nostalgie: Das neue Projekt wird laut Entwickler nicht Guitar Hero, DJ Hero oder Rockband heißen. Ein Blog-Eintrag betont, dass es sich um etwas völlig Neues handle. Beim Titel soll die Community im Mittelpunkt stehen.

Und doch sorgt ein Detail für Spekulationen: Im Ankündigungsvideo zeigt das Studio eine brandneue Les Paul-Gitarren-Controller-Hardware. Für viele Fans ein klares Zeichen: Ein Gitarrenspiel für PS5 könnte dennoch kommen.

„Dieses Spiel wird nicht Guitar Hero, DJ Hero, Guitar Freaks oder Rockband heißen. Es ist etwas Neues. Ein Rhythmusspiel, das mit Liebe entwickelt wurde, von engagierten Menschen, bei dem die Community im Mittelpunkt steht – in unserer schnelllebigen modernen Welt. Wir sind überzeugt, dass die Experten hier die Community und eine neue Generation talentierter Entwickler sind – die Leute, die in den letzten Jahren für gute Laune gesorgt haben“, so Ebejer.

Auch wenn es kein neues Guitar Hero für die PS5 geben wird, es ist eine klare Botschaft erkennbar: Die einstigen Macher lieben das Genre und wollen es neu erfinden. Hoffentlich wird es ein gutes Comeback.

