Ein verfluchtes Gemälde, uralte Geheimbunde, das Ende der Welt… was nach einem Dan Brown Roman klingt ist in Wirklichkeit das Grundgerüst für den mittlerweile fünften Teil der Baphomets Fluch Reihe. Ob George Stobbart und Nicole Collard im neuesten Teil der Adventure Reihe nun auch auf der Nintendo Switch überzeugen können lest ihr in unseren Test.

Die klassische Adventure-Serie Baphomets Fluch (Broken Sword im englischen Original) gehört selbst 22 Jahre nach ihrer erst Veröffentlichung zu den beliebtesten Adventure-Spielen. Titelheld George Stobbart hat es 2016 sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft und wurde als „die längste Zeit aktiver Grafik-Adventure-Held“ ausgezeichnet.

Die Baphomets Fluch-Reihe hat besonders mit den ersten beiden Teilen beeindruckt die heute noch von zahlreichen Fans als Offenbarung im Adventure Genre angesehen werden. Daher zählen sie auch heute noch zu den besten Titeln im Grafik-Adventure Dschungel. Die Ausflüge ins 3D-Gewand bei den Teilen 3 und 4 kamen bei Fans und Kritikern weniger gut an und schafften es trotz guten Ansetzen nicht an den Erfolg der ersten beiden Teile anzuknüpfen.

Revolution Software, hat sich die Kritik zu Herzen genommen und kehrt mit Baphomets Fluch 5: Der Sündenfall zu ihren Wurzeln zurück und setzt wieder auf Point & Click Mechanik im Comic-Stil.

Was Charles Cecil und sein Team bei Revolution Software nach Teil 4 auf alle Fälle gelernt haben: dass es keiner 3D-Grafik bedarf um ein spannendes Adventure zu realisieren. Die Entwickler legen den Fokus nicht auf die neueste Grafik Engine (die es bei der SWITCH auch schwer hätte). Stattdessen besinnt man sich auf die Erfolge der ersten Teile und stellt eine spannende Geschichte in den Vordergrund.

Fans der Reihe, inklusive mir selbst, wird es freuen, dass man im aktuellen Teil wieder in Handgezeichneten Kulissen auf Hinweis Jagd gehen darf.

Natürlich musste man Kompromisse eingehen, wenn es um die Interaktivität der Umgebung und den Animationen geht.

Auch bei der Nintendo Switch Version kommt ein animierter Cell-Shade Look zum Einsatz wie zuvor schon bei PS4 und Xbox One.

Starre Animationen und gelegentliche Verzögerungen im Ablauf fielen während meiner Testphase leider ab und an negativ auf. Und imim TV-Modus kam es zu ein paar kaum erwähnenswerten Rucklern. Trotzdem überzeugt Baphomets Fluch 5: Der Sündenfall als komplett Paket.

HD-Optik mit klaren Linien, hervorstechenden Farben und gute Kontraste.

Im Vergleich zu PS4 und Xbox One Version wurden kleine Anpassungen und Verschönerungen vorgenommen. Die zuvor wie ein Standgemälde aussehende Umgebung wurde dynamischer gestaltet. So bewegen sich hier und da einmal Objekte im Hintergrund. Spaziergänger laufen über die Straße oder ein Vogel fliegt durchs Bild.

In Sachen Handlung bleibt alles beim Alten.

Versicherungsermittler George Stobbart und Journalistin Nicole Collard werden diesmal in die geheimnisvolle Geschichte rund um „La Maledicció“, verwickelt. Ein angeblich verfluchtes Gemälde, welches schon seit Jahrzehnten eine Spur des Grauens nach sich zieht ist dreh und Angelpunkt des neuesten Abenteuers. Internationale Verschwörungen und geheime Organisationen zählen hier natürlich genauso zur Tagesordnung wie das Amen in der Kirche.

Adventure leben nun mal von ihrer Geschichte! Daher wäre jede weitere Wortmeldung über die Story schon zu viel verraten. Genrekenner und Fans der Reihe werden auch diesmal wieder viel Spaß an der Handlung haben. Während Episode 1 nur sehr langsam seine Story Geheimnisse preisgibt und ab und zu den Spannungsbogen zu sehr zu dehnen scheint kommt die Story in Episode 2 dafür so richtig in fahrt.

Bestreiten wir Anfangs noch in regelmäßigen Abständen das Abenteuer abwechselnd aus der Sicht beider Helden dreht es sich spätestens ab Hälfte der Story nur noch um George und Nico wird mehr Statistin. Adventure Veteranen werden sich schnell zurechtfinden und schnell Lösungen finden. Die Rätsel sind immer sinnvoll in die Handlung eingebettet. Doch einige verlangen jede Menge Hirnschmalz.

Baphomets Fluch 5: Der Sündenfall ist nicht einfach nur eine Portierung für Nintendos Hybrid Konsole.

Der Titel bekam für die Nintendo Switch Version eine angepasste Benutzeroberfläche und wir haben die Wahl zwischen Joy-Con oder Touchscreen Steuerung im Handheld Modus. Der Aspekt, dass Abenteuer nun auch unterwegs spielen zu können ist natürlich einer der größten Vorteil der Switch Version. Doch was mich bei der Switch-Version wirklich begeistert hat waren die exklusiv freischaltbaren Behind-the-Scenes-Videos.

Im Verlauf des Spiels schaltet man diese frei und erhält so Einblick in die Entstehungsgeschichte des ersten Teils der Reihe sowie Einblick in die Entwicklung von Baphomets Fluch 5: Der Sündenfall. Diese Videos sind exklusiv für die Nintendo Switch-Version ausgewählt worden und wurden bisher noch nie gezeigt.

FAZIT:

Die Baphomets Fluch Reihe wird immer einen besonderen Platz in meinen Spielerherzen haben. Die ersten beiden Teile habe ich anno dazu Mals auf PS1 gerade zu verschlungen. Die Abenteuer von George und Nico haben mich auf irgendeine Art und Weise immer begleitet.

Nachdem Baphomets Fluch 3: Der schlafende Drache und Baphomets Fluch 4: Der Engel des Todes in 3D Umgebung statt fanden kehrt „der Sündenfall“ zu seinen Wurzeln zurück und überzeugt wieder mit dem sogenannten 2,5 D Stil.

3D modellierte Spielfiguren agieren vor wunderschön handgezeichneten 2D Kulissen und klassische Point & Klick Steuerung die perfekt für die Nintendo Switch angepasst wurde weiß zu überzeugen.

Ein paar kleine Ruckler haben es nicht geschafft dem Spielspass zu trüben und kleine Anekdoten und Anspielungen aus vergangenen Teilen lassen das Fan Herz höher schlagen. Die exklusiven Behind-the-Scene-Videos motivieren auch Kenner des Titels das aktuelle Adventure noch einmal an zu gehen.

Baphomets Fluch 5: Der Sündenfall ist seit 21.09.2018 für die Nintendo Switch im Handel erhältlich.