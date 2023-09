Spider-Man 2: Gold Status vor Release erreicht!

Warum überrascht mich das nicht?

Laut seinem Entwickler, Insomniac Games, hat Marvel’s Spider-Man 2 den Gold Status erreicht. Das neue Spider-Man-Spiel gehört zu den am sehnlichsten erwarteten PS5-Exklusivtiteln von 2023, und diese Ankündigung ist eine gute Nachricht für Fans der Reihe.

Das ursprüngliche Spider-Man für PS4 wurde 2018 veröffentlicht. Aufgrund von Spideys Beliebtheit, der weitläufigen offenen Welt, die in New York angesiedelt ist, und der intuitiven Netzschwing-Mechanik wurde Spider-Man schnell zu einem Bestseller und übertraf God of War als das am schnellsten verkaufte First-Party-Spiel, das Sony zu diesem Zeitpunkt je produziert hat. Jetzt sind alle Augen auf die Fortsetzung gerichtet, in der Peter Parker und Miles Morales sich wieder gegen neue Bedrohungen vereinen.

Heute hat Insomniac Games enthüllt, dass Marvel’s Spider-Man 2 den Gold Status mit einem Erinnerungsvideo erreicht hat, das einige der Synchronsprecher enthält, die am Spiel gearbeitet haben. Gold-Status bedeutet, dass der Titel voll funktionsfähig ist und zur Veröffentlichung bereit steht. Es könnten jedoch noch einige Updates für das Spiel zwischen jetzt und dem Starttermin erfolgen, wie z. B. potenzielle Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen vor einem möglichen Day-One-Patch.

WE ARE GOLD! We’re thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5‘s launch on October 20, 2023 with a few words from the game’s cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM — Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2023

Gold Status: Mehr zu erwarten in Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 mit Gold Status Auszeichnung wird ein deutlich größeres Erlebnis als sein Vorgänger bieten. Im ersten Spiel konnten die Spieler nur Manhattan Island erkunden. Die Fortsetzung wird jedoch den Umfang erweitern und den Spielern ermöglichen, auch Queens und Brooklyn zu besuchen, was die Größe des Originalspiels fast verdoppeln und neue Aussichtspunkte bieten wird.

Auf der neu enthüllten Karte für Marvel’s Spider-Man 2 ist zu sehen, dass alle ikonischen Gebiete des ersten Spiels, wie das Empire State Building und der Central Park, zurückkehren und es noch viel mehr zu entdecken gibt. Glücklicherweise können die Spieler schnell zu allen Orten auf der Karte reisen, ohne lange Ladebildschirme, was die Fortbewegung nach dem Erkunden hoffentlich erleichtert.

Kürzlich haben die Entwickler auch bestätigt, wie viele Anzüge in Spider-Man 2 enthalten sein werden. Marvel’s Spider-Man 2 wird über 65 freischaltbare Anzüge bieten, einschließlich klassischer Kostüme aus den Comics sowie einigen speziellen Kreationen, die speziell für das neue Spiel entwickelt wurden. Und durch Personalisierungsmöglichkeiten sollen es über 200 verschiedene Suits werden.

Wenn Marvel’s Spider-Man 2 genauso wird wie sein Vorgänger, wird das Freischalten all dieser Kostüme eine echte Herausforderung, da Spieler Missionen oder besondere Herausforderungen abschließen müssen, um Zugang zu ihnen und ihren einzigartigen Fähigkeiten zu erhalten.

Marvel’s Spider-Man 2 wird am 20. Oktober exklusiv für PS5 veröffentlicht und seinen Gold Status beweisen.