Sony startet Beta-Test für PS5 Cloud-Streaming in 4K-Auflösung, übertrifft Microsofts Xbox Cloud Gaming

Sony hat kürzlich den Start eines aufregenden Beta-Tests für das Cloud-Streaming von PlayStation 5-Spielen bekannt gegeben. Dieses innovative Angebot eröffnet den Spielern die Möglichkeit, ausgewählte Blockbuster-Titel in beeindruckender 4K-Auflösung zu streamen – eine bemerkenswerte Entwicklung, die Microsofts aktuellen 1.080p-Standard deutlich übertrifft.

Bislang beschränkte Microsoft seine Cloud-Streams auf eine maximale Auflösung von 1.080p bei 60 Bildern pro Sekunde. Im Gegensatz dazu hat Sony mit dieser neuen Initiative einen großen Schritt nach vorn gemacht und ermöglicht den Beta-Testern, Spiele in der vollen Pracht der 4K-Auflösung als Streaming Game zu genießen. Dieser Schritt hat einen bedeutenden Einfluss auf das Cloud-Gaming und könnte den Weg für zukünftige Verbesserungen in der Branche ebnen.

Eine besonders bemerkenswerte Eigenschaft dieses Beta-Tests ist die Flexibilität, die den Nutzern geboten wird. Sony hat es geschafft, die Freiheit zur Auswahl der gewünschten Auflösung zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass die Spieler zwischen 720p, 1.080p, 1.440p und der beeindruckenden 4K-Auflösung wählen können. Diese Option ermöglicht es den Nutzern, das Spielerlebnis an die Leistungsfähigkeit ihres eigenen Internetanschlusses anzupassen.

Ein wichtiger Aspekt dieses Beta-Tests ist auch die Möglichkeit, bereits vorhandene Speicherstände zu übertragen. Dank Sonys Cloud-Speicher-Integration können Spieler, die ihre Spielstände über PlayStation Plus hochgeladen haben, diese in der gestreamten Version desselben Spiels weiterverwenden. Dieser nahtlose Übergang zwischen den verschiedenen Plattformen könnte ein großer Anreiz für Spieler sein, das Cloud-Streaming auszuprobieren und von den Vorteilen der portablen Spielspeicherung zu profitieren.

Im Rahmen des Beta-Tests haben ausgewählte Spieler Zugang zu einer Handvoll populärer PS5-Spiele, darunter Titel wie God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Fall Guys, Destiny 2 und viele mehr. Die Spieleauswahl soll im Laufe der Zeit erweitert werden, um den Spielern eine breitere Palette von Optionen zu bieten. Dies könnte ein weiterer Schritt sein, um das Cloud-Gaming zu einer ernsthaften Alternative für Spieler zu machen, die eine Vielzahl von Titeln ohne teure Hardware genießen möchten.

Anyone else get invited to try the new #PS5 game cloud streaming preview / beta?

Just got an email inviting me to download the latest beta system software but also to try the ability to stream PS5 games….#PlayStation pic.twitter.com/3KNDYpDXzW

— rdmetz (@rdmetz) August 7, 2023