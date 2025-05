Sony gründet neues Studio „Team LFG“

Sony Interactive Entertainment hat offiziell ein neues First-Party-Studio vorgestellt: Team LFG, benannt nach dem Gaming-Slang „Looking For Group“. Das neue Studio ist aus einem Projekt bei Bungie hervorgegangen und verspricht eine frische Vision für Multiplayer-Gaming unter dem PlayStation-Label.

Team LFG setzt sich aus einer Mischung aus erfahrenen AAA-Entwickler*innen und frischen kreativen Köpfen zusammen. Mit an Bord sind Talente, die an Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox und Rec Room gearbeitet haben, echte Multiplayer-Schwergewichte.

Der Fokus liegt ganz klar auf Team-Action, die weit über klassische Shooter- oder PvP-Konzepte hinausgehen soll. Stattdessen spricht das Team von einem „lustigen, mythischen Science-Fantasy-Universum“, in dem sich Einflüsse aus Plattformer, MOBA, Kampfspiel und sogar Lebenssimulation wiederfinden

Genre-Mix trifft auf Kreativität

Laut offiziellen Aussagen will Team LFG eine neue Art von Multiplayer-Erlebnis schaffen, das „starke Identität, Humor und Immersion“ vereint. Das klingt nach einem wilden Mix und ist wohl bewusst so gewählt, um sich von typischen Live-Service-Spielen abzuheben.

Dabei scheint das Studio auch den kulturellen Zeitgeist zu treffen: In Zeiten, in denen sich Online-Communities zunehmend kompetitiv ausdrücken, sollen bei LFG Kreativität, Interaktion und zugängliches Gameplay im Vordergrund stehen.

Von Bungie zum PlayStation-Lineup

Die Ursprünge des Teams liegen in einem Betreuungsprojekt bei Bungie, das Sony 2022 übernommen hat. Während Bungie weiterhin an Destiny 2 und dem PvP-Titel Marathon arbeitet, wurde parallel ein neues Studio aufgebaut, mit Unterstützung durch PlayStation Studios. Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet, gilt es bereits jetzt als strategischer Pfeiler in Sonys Plan, mehr Live-Service-Games bis 2026 auf den Markt zu bringen.

Mit Team LFG holt sich Sony nicht nur frischen Wind ins Haus, sondern zielt auf die Zukunft des Multiplayer-Gamings. Was genau hinter dem wilden Genre-Mix steckt, bleibt vorerst ein Geheimnis, aber die Zutaten lassen auf ein einzigartiges Spielerlebnis hoffen.