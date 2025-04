Covenant: Shooter der Doom/Halo-Macher erinnert an Dark Souls in Ego-Perspektive

Ein düsterer Souls-Shooter kündigt sich an – und die Entwickler kennen sich aus. Mit Covenant arbeitet das Team von Legion Studio an einem Ego-Shooter, der eindeutig von FromSoftware inspiriert ist. Die Atmosphäre erinnert stark an Dark Souls, die Kämpfe zeigen Parallelen zu Bloodborne, und das Leveldesign schreit geradezu nach Elden Ring – nur eben in der Ego-Perspektive.

Besonders spannend: Im Entwicklerteam finden sich Veteranen, die zuvor an Spielen wie DOOM, Halo, Call of Duty, Destiny und Battlefield mitgewirkt haben. Auch optisch macht Covenant Eindruck – der erste Trailer zeigt eine düstere, mittelalterlich angehauchte Welt mit bizarren Kreaturen, knallharten Bossen und einer Spielphysik, die kreative Kämpfe erlaubt.

Covenant: Soulslike trifft auf First-Person-Shooter

Schon der erste Blick auf das Gameplay verrät, wohin die Reise geht. Parieren, Ausweichen, gezielte Angriffe. Einfach alles, was Souls-Fans lieben, scheint vorhanden zu sein. Gleichzeitig wird die Umgebung ein aktiver Teil des Kampfes: Spieler können Gegner kicken, Objekte werfen oder sich per Rutschmanöver aus der Gefahr bringen. Die Inszenierung ist filmreif, der Stil düster und brutal.

An Dark Messiah of Might and Magic (Arkane Studios, Release: 2006) erinnert nicht nur die Physik-Engine, sondern auch das taktische Vorgehen in den Kämpfen. Das Spiel scheint vor allem auf Skill und Timing zu setzen, anstatt nur auf reines Ballern. Der Trailer zeigt zudem mehrere eindrucksvolle Bossdesigns, die in Erinnerung bleiben.

Noch kein Release-Datum

Noch gibt es kein Veröffentlichungsdatum, und auch zu den unterstützten Plattformen hält sich der Entwickler Legion Studio bedeckt. Fest steht nur: Covenant wird kein gewöhnlicher Shooter. Wer sich für Dark-Fantasy, Soulslikes oder intensive First-Person-Kämpfe begeistert, sollte dieses Spiel im Auge behalten und vielleicht schon mal auf Steam auf die Wunschliste setzen.

Es scheint als wäre Covenant ein spannender Genre-Mix. Die Erwartung nachdem ich das Spiel das erste Mal gesehen habe ist ziemlich hoch. Nicht nur weil einige Branchen-Veteranen daran arbeiten, sondern weil der Stil von FromSoftware als Ego-Shooter ziemlich interessant klingt.