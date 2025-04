Fortnite: Neue Charakter-Umfrage deutet auf spannende Crossover hin!

Es ist wieder so weit – eine neue Fortnite-Umfrage steht an. Während diese neueste Charakter-Umfrage nicht ganz so ausgefallen ist wie die Andeutung eines Young Sheldon-Skins für das Battle Royale, gibt es dennoch einige interessante Aspekte zu entdecken. Wie zunächst auf X (ehemals Twitter) von SamLeakss geteilt, möchte Epic Games wissen, ob Fans Sonic, Courage the Cowardly Dog oder Phineas aus Phineas und Ferb im Battle Royale sehen möchten.

Zudem gibt es erneut eine Referenz zu Kingdom Hearts, was die anhaltenden Gerüchte um eine mögliche Zusammenarbeit weiter befeuert. Auch Red Dead Redemption taucht wieder auf, und ein besonderes Highlight ist die Erwähnung von Zero aus der Mega Man-Reihe. Darüber hinaus scheint Epic Games das Interesse an einem möglichen Fortnite-Kicks-Update zu testen, bei dem Nike SB- oder Nike Air Max-Schuhe ins Spiel integriert werden könnten.

NEW FORTNITE SURVEY ‼️ Sukuna, Suguru Geto, Jessie Pinkman, Link, God of War 2005, Blue Lock, Spy x Family, Freddy Fazbear, PinkPanthress, CJ, Nicki Minaj, J Cole, Vinicius Jr, Johnny Depp, and more.. 👀 [Thanks @JeayBR for sending me this] pic.twitter.com/hetjqWRFnr — HYPEX (@HYPEX) May 25, 2024



Fans wünschen sich weitere Crossover in Fortnite

Wie bei früheren Umfragen wird nicht jedes vorgeschlagene Crossover tatsächlich umgesetzt. Dennoch geben diese Befragungen eine gute Vorstellung davon, wohin sich das Spiel in Zukunft entwickeln könnte. Zum Beispiel wurde Sukuna aus Jujutsu Kaisen in einer Umfrage vor einem Jahr erwähnt und landete kurze Zeit später tatsächlich im Spiel. Dieselbe Umfrage nannte auch Doctor Doom sowie Johnny Silverhand aus Cyberpunk, die ebenfalls ihren Weg ins Spiel fanden.

Andererseits wurde One Piece in einer Umfrage aus dem März 2024 als mögliche Zusammenarbeit erwähnt, doch erst vor einem Monat kamen neue Gerüchte zu den Strohhut-Piraten auf. Ähnlich verhält es sich mit Five Nights at Freddy’s, das seit 2023 immer wieder als potenzielles Crossover gehandelt wird – ohne dass bislang etwas Konkretes daraus entstanden ist. Kurz gesagt: Falls dich eines dieser möglichen Crossovers begeistert, dann freue dich – aber nicht zu sehr. Schließlich kann nichts eine Enttäuschung in der Gaming-Welt so richtig lindern.

