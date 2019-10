Sonic The Hedgehog (Film) Halloween-Maske lehrt einem das Fürchten!

Das erste Bild von Sonic, aus seinem gleichnamigen Film.

Sonic the Hedgehog ist eine Spielefigur die mich seit meiner Kindheit verfolgt. Der süße kleine Igel, der sich zusammenrollt und Dr. Robotic in die Schranken weist – ein Held. Den Heldenstatus wollte man anscheinend in Hollywood ihm abringen und brachte eine enstellte, fast schon menschlische Version, des SEGA-Igels in einen Trailer. Daraus resultierte ein Fanaufstand, seitdem ist man bemüht am CGI-Sonic zu arbeiten. Doch für Halloween genau richtig: Die entstellte Filmvorlage.

Da Halloween nur noch wenige Wochen entfernt ist, sind Kostüme und Masken sehr beliebt. Amazon verkauft derzeit eine Sonic the Hedgehog-Maske für einen Erwachsenen, die auf der früheren Filmversion der Figur zu basieren scheint. Neben dem strukturierten blauen Latexfell verfügt die humanoide aussehende Sonic-Maske über kleinere grüne Augen, eine verkürzte Schnauze und ein Grinsen, das sich für die meisten Menschen, die davon zeugen, in die Erinnerung einbrennt.

Die Sonic-Vollkopfmaske

Seltsamerweise wird in der Beschreibung des Artikels diese Sonic-Vollkopfmaske auch als großartig für Halloween, Weihnachten, Karneval, Tierpartys, Verkleidungen und Rollenspiele aufgeführt. Es wird auch behauptet, dass dieser Artikel ein notwendiger Outfit-Anzug für diejenigen ist, die den Film, der sich seit 2020 verzögert hat, mitspielen möchten. Für diejenigen, die sich selbst einen Schrecken einjagen wollten, gibt es aktuell 10% Rabatt auf Amazon.de! Der Artikel ist via Prime verfügbar, also keine Versandkosten für Mitglieder.

Es ist unwahrscheinlich, dass diese Maske ein heißes Sammlerstück wird, aber bald wird sie ein Relikt einer älteren Version von Sonic the Hedgehog sein. Die Gegenreaktion des anfänglichen Filmtrailers war so stark, dass der Regisseur des Films, Jeff Fowler, den Film drei Monate später in das Jahr 2020 zurückversetzte, um das Aussehen der Figur komplett neu zu gestalten. Fortschritte scheinen jedoch erzielt worden zu sein, als Produzent Tim Miller, der auch das Design- und Effektstudio Blur Studios leitet, kürzlich bestätigte, dass das Redesign den Fans gefallen sollte. Da der Film jetzt für Februar 2020 geplant ist, werden Fans wahrscheinlich eher früher als später einen Blick auf den neuen Sonic werfen.

Der Film Sonic the Hedgehog erscheint am 14. Februar 2020. Die hässliche Maske gibt es jetzt auf Amazon. Bitte nur gegen Erwachsene anwenden, sonst jagt ihr den Kindern die um Süßigkeiten anklopfen einen Schreck ein. Immerhin ist Sonic süß. Dieses Teil ist einfach nur schrecklich schirch!