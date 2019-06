Der Sonic the Hedgehog-Kinofilm wurde von 7. November 2019 auf den 14. Februar 2020 verschoben. Doch was ist passiert? Ganz einfach: Die Fans wurden gehört.

Sonic, der blaue Igel, ein Held unserer Kindheit. Die ersten Bilder und der Trailer haben eingefleischte Fans jedoch mehr erschreckt, als erstaunt. Immerhin sah Sonic nicht so aus, wie wir ihn aus den Videospielen kennen. Der Charakter wurde einfach zu „menschlich“ dargestellt. Da kann ein charismatischer Jim Carrey als Dr. Robotnik auch nicht helfen, obwohl dieser auch nicht wirklich so aussieht wie die Videospiel-Vorlage. Alles kann man nun doch nicht neu drehen. Doch der blaue Igel muss überarbeitet werden, dass wird jetzt auch getan.

Mit der Überarbeitung des beliebten Videospiel-Charakters für den Kinofilm können wir leben, auch wenn sich der Release des Kinofilms verschiebt. Lieber etwas später sehen, als ein Haufen verschreckendes Elend auf der Leinwand projiziert.

Sonic the Hedgehog also passend zum Valentinstag. Hoffentlich wird der „neue Sonic“ auch zum Verlieben sein. Die Halb-Mensch/Halb-Blauer-Irgendwas sollte aus unserem Gedächtnis wieder gelöscht werden dürfen. Weiter unterhalb dieser Meldung habe ich euch den Trailer eingebaut: Nicht vor dem Schlafengehen anschauen, sonst habt ihr Alpträume…

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76

— Jeff Fowler (@fowltown) 24. Mai 2019