Sleeping Dogs Film wurde final gecanceld

Während das neue Jahr bereits viele Ankündigungen von Videospieladaptionen für Leinwand und Fernsehen gebracht hat, ist ein besonders heiß erwartetes Projekt nicht mehr in Planung. Videospielverfilmungen von beispielsweise Helldivers waren schon immer ein beliebtes Thema für Spekulationen der Fans, da sie aufgrund ihres immersiven Charakters oft besser geeignet sind, die Spieler zu begeistern. Zwar hatten die ersten Verfilmungen oft Schwierigkeiten, die ikonischen Welten des Ausgangsmaterials überzeugend darzustellen, doch Verbesserungen in der Technologie und der wachsende Markt für Videospieladaptionen haben schließlich zur Ankündigung vieler neuer Projekte geführt, darunter auch Sleeping Dogs. In den letzten Jahren haben Netflix, HBO und Amazon Prime ihre Bemühungen verstärkt, in diesem Genre die Führung zu übernehmen, was zu einem enormen Anstieg der Adaptionen im Vergleich zu Originalinhalten geführt hat.

Eine bedeutende, bevorstehende Adaption, auf die sich viele Fans gefreut hatten, war Sleeping Dogs, das beliebte Open-World-Videospiel-Franchise, das vorzeitig eingestellt wurde, weil die hohen Verkaufserwartungen von Square Enix nicht erfüllt wurden. Die Hoffnung der Fans, die IP in einem anderen Medium wiederzusehen, wird jedoch leider enttäuscht. In einem Interview, das kürzlich von Polygon veröffentlicht wurde, erklärte der beliebte Kampfsportler, Schauspieler und Filmemacher Donnie Yen, dass die zuvor angekündigte Sleeping Dogs-Adaption nicht mehr realisiert wird.

Ich habe viel Zeit und sogar einen Teil meines eigenen Geldes investiert, um die Entwürfe und Rechte zu sichern. Ich habe jahrelang darauf gewartet und viele Visionen in meinem Kopf entwickelt, aber leider… man weiß ja, wie das in Hollywood läuft, oder? Es war sehr enttäuschend.

Die Streichung des Sleeping Dogs Films enttäuscht die Fans

Projekte werden häufig abgesagt, aber als Gerüchte auftauchten, dass die Dreharbeiten zum Sleeping Dogs Film tatsächlich beginnen würden, nahmen viele an, dass der Film letztlich doch realisiert wird. Angesichts der erheblichen Investitionen von Yen und anderen ist es umso tragischer, dass das Projekt nicht in die Kinos kommt. Während Yen diese Erfahrung im Interview mit den Worten „es geht weiter“ relativieren konnte, fällt es den erwartungsvollen Fans seines geplanten Werkes möglicherweise schwerer, sich von der Idee zu verabschieden. Seit der ersten Ankündigung des Projekts im Jahr 2017 sind zahlreiche Videospielverfilmungen gekommen und gegangen, die weniger verdient hätten.

Quelle: Polygon