Sky Österreich: Diese Sender verschwinden 2023 für immer

Der Pay-TV-Anbieter Sky wird 2023 einige Sender nicht mehr haben. Paramount+ ist im Cinema-Paket enthalten.

Der Pay-TV-Anbieter Sky wird auch in Österreich sein Programmangebot im Jahr 2023 verkleinern. Vier Sender sind davon betroffen, wobei einer komplett von der Bildfläche verschwinden wird.

Wer streamt 2023 noch nicht? Sky X, Prime Video, Netflix, Disney Plus, Paramount Plus und so weiter. Die Liste der Streaming-Anbieter wird immer größer. Das Zuschauerverhalten hat sich grundlegend verändert. Immer mehr Menschen sehen “On Demand”, statt Live-Fernsehen. Eine Auswirkung, die sich auch auf die Senderliste von Sky im Jahr 2023 zeigen wird.

WERBUNG

Sky Österreich: 4 Sender weniger

Bereits zwei Sender verschwinden aus der Liste von Sky mit Ende 2023. Die beiden anderen folgen 4 Wochen darauf. Junior und E!Entertainment werden zum 31. Dezember 2022 nicht mehr via Sky übertragen. E!Entertainment beendet überhaupt seine Sendungen für das deutschsprachige Europa. Das “Sender-Ausmisten” von Sky geht weiter, obwohl die Entscheidungen beim Pay-TV-Anbieter nicht selbst liegen.

Ein Kinderkanal weniger: Der Wegfall von Junior kommt durchaus überraschend. Immerhin ist es ein Programm mit langer Tradition, dass seit 1996 im Pay-TV gibt und seit 1999 Teil von Premiere/Sky war. Als Alternative steht dem Kinder-Programm von Sky Österreich weiterhin Nick Junior, Nicktoons, Boomerang und Cartoon Network sowie bei aktivierten Cinema-Paket Paramount Plus zur Verfügung.

Disney beendet Partnerschaft bei NatGeo-Sendern

Nat Geo und Nat Geo Wild gehören Disney. Seit Jahren unterhält der Konzern sein eigenes Streaming-Angebot mit Disney Plus, auch für den österreichischen Markt. Wer jetzt dachte, dass diese beiden Spartensender komplett verschwinden werden, der irrt. Sie werden nur nicht mehr bei Sky Österreich zu sehen sein.

In Deutschland wird man via MagentaTV und GigaTV weiterhin die beiden Natur-Dokumentationssender von Disney sehen können.

Immer weniger Drittanbieter bei Sky

Die Strategie von Sky ist klar: weniger Drittanbieter und stattdessen mehr Eigenproduktionen. Mittlerweile gibt es für Nat Geo eigene Alternativen, nämlich Sky Documentaries und Sky Nature. In den vergangenen Monaten trennte sich Sky ohnehin von vielen Drittsendern wie FOX Channel (das Programm wanderte Richtung Disney Plus), AXN, Disney Junior, usw.

Wo wird Sky besser? Das Angebot bei Filmen und Serien wird immer mehr von den Streaming-Diensten, die wie Schwammerl im Wald wachsen, eingeschränkt. Sky kann also nur den Weg der Eigenproduktionen gehen, wenn man als Pay-TV-Sender überleben möchte. Zumindest kann man gegenüber DAZN & Co bei den Fußball-Rechten punkten. In Österreich sicherte man sich umfangreiche Übertragungsrechte der UEFA Champions League für die Saisonen 2024/25 bis einschließlich 2026/27.

“Wir haben versucht ein möglichst komplettes Angebot für alle Fußball- und Sportfans herzustellen. Ich denke das ist uns gut gelungen und ich hoffe die Fußballfans in Österreich sehen das ähnlich”, so Michael Radelsberger, Deputy Managing Director von Sky Österreich, in einer OTS-Aussendung vor zwei Wochen.