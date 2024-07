Skull and Bones Season 2 ist jetzt verfügbar

Skull and Bones hat gerade sein zweites großes Update erhalten. Mit Season 2 startet das Piratenabenteuer von Ubisoft in die nächste Phase, die zahlreiche Updates, neue Inhalte, Modi und Verbesserungen mit sich bringt. Das Team hatte bereits eine Roadmap für das gesamte Jahr veröffentlicht und bekannt gegeben, dass Skull and Bones über das Jahr hinweg insgesamt vier verschiedene Seasons erhalten würde. Diese sollen die Spieler am Ball halten, bzw. neue ins Game bringen. Berichten zufolge flocken diese aktuell nicht in Scharen ins Spiel.

Chorus of Havoc bringt neue Feinde, Waffen und mehr

Am 30. Mai ist Skull and Bones Season 2 mit dem Namen Chorus of Havoc in See gestochen. Dabei handelt es sich um das zweite große Update, seitdem das Game im Februar nach rund einem Jahrzehnt in der Entwicklung erschienen ist. Chorus of Havoc bringt eine Reihe an neuen Inhalten ins Spiel, darunter neue Schiffe und Waffen, saisonale Events und Items, allgemeine Verbesserungen und ganz neue Gefahren und Geschichtsstränge sowie Modi für Solo- und PvE-Spieler.

Einen großen Teil spielen die Hubac-Zwillinge Armand und Bertrand, die mit der Compagnie Royale-Flotte entsandt wurden, um den Piraten den Kampf anzusagen. Dies sind jedoch nicht die einzigen neuen Gefahren auf hoher See, denn ein gewaltiges Monster bedroht die Schiffe aus den Tiefen des Indischen Ozeans: Ein mächtiger Megalodon, eine Art Dinosaurier-Hai, schwimmt umher und versetzt die Seefahrer in Schrecken. Mit den neuen Bedrohungen gibt es jedoch auch neue Belohnungen mit reichlich exklusiven Inhalten, Schätzen und Verschönerungen sowie zeitlich begrenzte Events.

Zieht das Update neue Spieler an Land?

Skull and Bones hat eine lange und sehr holprige Geschichte hinter sich. Das Spiel steckte ewig in der Entwicklerhölle und wurde von vielen schon als schiffbrüchig abgestempelt. Doch es kam im Februar 2024 dann doch heraus, allerdings mit mittelmäßigen Reviews. In unserem Review erhielt das Spiel 6/10 Punkte, da es zwar einige Schwächen hat, jedoch eine solide Grundlage bietet. Auf diese Grundlage kann hervorragend mit Aktualisierungen wie jenen der Season 2 aufgebaut werden. Sea of Thieves hatte schließlich einen ähnlichen Werdegang und wurde erst durch Updates so beliebt.

Das könnte auch Skull and Bones gelingen, sofern die Updates die Spieler überzeugen. Ubisoft scheint sich mächtig ins Zeug zu legen, um Gamer anzulocken. Schon kurz nach Release gab es das Spiel mit 50 % Rabatt zu haben, und zu Beginn von Season 2 gab es das gesamte Spiel samt Updates für neue Spieler für eine Woche vollkommen kostenlos. Zwar gibt es keine offiziellen Angaben zu den Spielerzahlen, doch es wird Berichten und Schätzungen zufolge vermutet, dass diese zu wünschen übrig lassen. Ubisoft gab bekannt, dass mit Season 2 Spieler gehalten und eine neue Spielerbasis erreicht werden sollen. Ein Jahr an Content-Updates ist bereits fest geplant, es bleibt abzuwarten, ob ein zweites Jahr an Updates genehmigt wird.

Alternative Piratenabenteuer

Ob Season 2 die Spieler zu Skull and Bones lockt, ist fraglich. Für alle, die von Ubisofts Piratenabenteuer nicht allzu überzeugt sind, steht jedoch eine breite Vielfalt an Alternativen bereit, die ebenfalls Seeräuber-Action versprechen. Kandidat Nummer eins ist zweifelsohne Sea of Thieves, der direkte Konkurrent von Xbox, der erst seit Kurzem auch auf der PlayStation verfügbar ist. Eine offene Welt, regelmäßige Updates, eine große Spielerbasis und die Möglichkeit, sein Traum-Piratenleben auszuleben, machen Sea of Thieves zu einem Liebling aller Seeräuber-Fans. Wer jedoch nach etwas leichtherziger Unterhaltung sucht, könnte mit dem Adventurespiel Return to Monkey Island richtig liegen. Der ikonischen Spielserie wurde gerade 2022 neues Leben eingehaucht. Jetzt sind die beliebten Charaktere und Witze wieder zurück.

Casual Gamer finden zudem mit Pirate Kings einen unterhaltsamen Kandidaten, in dem Spieler am Handy die Schiffe ihrer Freunde plündern können. Gelegenheitsspieler und Fans von Klassikern werden zudem auch im Online Casino fündig, in dem heutzutage viele Vegas Slots mit unterschiedlichen Themen und Mottos verfügbar sind. Hier sind auch die Piraten zu Hause, wie etwa im Jolly Roger II Online Slot, auf dessen Walzen ein typischer Pirat sowie Symbole wie Schätze und Totenköpfe dargestellt werden. Damit kann auch im klassischen Spiel die Seeräuber-Stimmung erlebt werden. Es gibt somit reichlich Alternativen, die Piraten-Spannung versprechen.

Skull and Bones hat sein zweites Update mit reichlich neuen Inhalten erhalten. Es bleibt abzuwarten, ob das ausreicht, um Spieler am Ball zu halten bzw. neue Spieler ins Piratenabenteuer zu locken.