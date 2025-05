Sind Entwickler derzeit verunsichert, überhaupt Xbox-Spiele zu machen?

Christopher Dring hat kürzlich in seinem Podcast „The Game Business“ eine Diskussion über Microsofts Multiplattform-Strategie angestoßen, die bei vielen Entwicklern für Verwirrung und Skepsis sorgt. Die Strategie, Spiele sowohl auf der PS5 als auch auf Xbox-Konsolen gleichzeitig anzubieten – wie kürzlich Forza Horizon 5, hat in der Branche Bedenken ausgelöst. Einige Entwickler stellen infrage, warum sie weiterhin Spiele speziell für Xbox-Konsolen entwickeln sollten, wenn Microsoft mit dieser Strategie auf die Wachstumsförderung der Konsole zu verzichten scheint.

Dring erklärte, dass die Multiplattform-Strategie von Xbox einige Publisher und Entwickler verwirrt, da sie befürchten, dass der Fokus auf mehreren Plattformen den Wettbewerb im Konsolenmarkt einschränkt. Einige denken sogar, dass es wenig Sinn macht, weiterhin für Xbox-Konsolen zu entwickeln, wenn Microsoft wenig in den Wachstum der Konsolen investiert und den Fokus eher auf den Game Pass legt. Dring selbst betonte jedoch, dass Microsoft auf die Relevanz seiner Konsolen angewiesen bleibt, da sie der Zugangspunkt zum Xbox Game Pass sind.

Nach den Reaktionen auf seinen Podcast äußerte sich Christopher Dring auf X.com (ehemals Twitter) zu den Diskussionen und machte klar, dass seine Aussagen teilweise missverstanden wurden. Er erklärte:

Xboxs Drittanbieter-Support sei stärker als je zuvor. Die Game Pass-Deals und die Beziehungen zu großen Publishern wie Square und SEGA zeigen, dass es keinen Rückgang der Unterstützung für Xbox gebe. Ganz im Gegenteil, Dring glaubt nicht, dass Entwickler sich von Xbox abwenden werden – das gesamte Industrie-Modell sei mittlerweile multiplattform.

Apparently a line I said in my podcast has been picked up. It was the one around some publishers/developers being baffled by Xbox’s strategy of putting games on PS5, and questioning why they’d support Xbox if they’re not going to grow the console. Three things to clarify:

