Silent Hill f Guide: So löst du alle Rätsel in der Shimizu-Residenz

Die Shimizu-Residenz ist der nächste große Abschnitt in Silent Hill f nach der Mittelschule und der Gebetshalle. Hier erwarten dich viele Rätsel, Items und ein Bosskampf. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du auf dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“ durchkommst.

Die Shimizu-Residenz ist in drei Etappen aufgeteilt. Dein Ziel ist es, drei Wappen zu finden, um Himikos Zimmer zu öffnen. Achte unterwegs unbedingt darauf, Items mitzunehmen: Du findest mehrere Opfergaben und gleich drei Ema-Tafeln, mit denen du Himikos Werte verbessern kannst.

Shimizu-Residenz I

Sieh dich zuerst gründlich um, damit wichtige Stellen auf der Karte markiert werden. Im rechten Teil des Hauses triffst du auf eine Tür, bei der ein Wappen fehlt. Daneben hängt ein Kalender mit der Zahl 6. Sammle ihn ein und hänge ihn im oberen Teil des Hauses an die Wand. Dadurch öffnet sich die Tür daneben und du erreichst Shimizu-Residenz II.

Shimizu-Residenz II

Auch hier lohnt es sich, gründlich zu erkunden. Im Esszimmer links wird eine Erinnerung ausgelöst. Auf dem runden Tisch in der Mitte findest du einen Kalender mit der Zahl 26. Sammle ihn ein und hänge ihn an dieselbe Wand wie zuvor. Gehe aber noch nicht durch die Tür.

Falls du es noch nicht gefunden hast: Im rechten Teil des Hauses gibt es ein Foto von Himiko. Du brauchst es für das Bilderrätsel im ersten Bereich.

Gehe nun weiter bis ans Ende des Gangs. Links findest du einen Raum mit einer Waage. Deine Aufgabe: Stelle die Figuren so auf, dass die Waage ausbalanciert ist. Platziere alle Figuren mit Kopf nach links und die ohne Kopf nach rechts. Danach erscheint ein Gegner und ein Fach öffnet sich, darin liegt das erste Wappen. Jetzt kannst du in den nächsten Bereich gehen.

Shimizu-Residenz III

In diesem Bereich brauchst du keinen Kalender mehr – er hängt bereits. Gehe zuerst in Himikos Zimmer. In der Ecke findest du ein Bücherregal mit Himikos Tagebuch. Dort entnimmst du einen Klumpen Wachs.

Am Ende des Gangs triffst du auf eine verschlossene Tür mit Vogelmotiv. Gegenüber liegt die Küche. Dort findest du einen Gasschlauch für den Herd sowie ein Furoshiki, das dein Inventar erweitert.

Gehe anschließend zurück in den ersten Bereich. Im Fotoraum hängst du Hinakos Bild auf. Wichtig: Auf dem Gruppenfoto ist ihr Gesicht verunstaltet. Hänge daher alle Bilder richtig herum, nur Hinakos Bild muss auf dem Kopf stehen. Dadurch fällt das Gruppenfoto herunter und du erhältst das zweite Wappen.

Als Nächstes gehst du in die Küche im ersten Bereich. Schließe den Gasschlauch an und schmelze den Wachsklumpen. Du erhältst einen Schlüssel mit Vogelmotiv.

Mit diesem Schlüssel kehrst du nach Bereich III zurück und öffnest die verschlossene Tür. Nach einer weiteren Erinnerung findest du schließlich das dritte Wappen.

Himikos Zimmer und Bosskampf

Setze die drei Wappen in die Tür zu Himikos Zimmer ein. Das Rätsel verrät dir die richtige Position:

Waage nach unten, umgedreht und leer

nach unten, umgedreht und leer Wolken nach oben

nach oben Schwert nach links

nach links Fuchs nach rechts

Die Tür öffnet sich, und du findest das letzte Wappen, das dir noch fehlt. Damit öffnest du die letzte Tür im ersten Bereich. Dahinter erwartet dich der Bosskampf.

Hast du ihn besiegt, bist du mit der Shimizu-Residenz durch.

