Silent Hill f Guide: Lösung für alle Vogelscheuchen-Rätsel im Feld

In diesem Silent Hill f Guide zeigen wir dir, wie du das Vogelscheuchen-Rätsel im Feld auf dem Schwierigkeitsgrad Schwer löst. Die Aufgabe stellt sich dir während der Suche nach Rinko, gemeinsam mit Hinako und Shu.

Zu Beginn erhältst du von einer neutralen Vogelscheuche ein Rätsel. Deine Aufgabe ist es, die richtige Vogelscheuche zu finden und den Dorn aus ihr herauszuziehen. Anschließend zeigt sie dir den Weg. Das Ganze wiederholt sich fünfmal. Achtung: Entscheidest du dich für die falsche Vogelscheuche, greift sie dich an.

Level 1: Das erste Rätsel

„Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie ich mich fühle? Ich werde jetzt erstmal ein höfliches Lächeln aufsetzten.“

Stelle dich vor die rätselgebende Vogelscheuche und halte dich nach links. Dort findest du eine weibliche Vogelscheuche, die etwas weiter hinten steht. Ziehe aus ihr den Dorn heraus und folge der Richtung, die sie dir zeigt.

Level 2: Täuschung

„Kannst du dir überhaupt vorstelle, wie ich mich fühle? Wie es ist, so lange von dir getäuscht worden zu sein?“

Auch hier ist eine weibliche Vogelscheuche das Ziel. Achte auf die, der eine Machete im Rücken steckt. Ziehe den Dorn heraus und folge ihrer Richtung.

Level 3: Abseits

„Kannst du dir überhaupt borstellen, wie ich mich fühlte? Er hat mich nie so angesehen wie dich. Nicht ein einziges Mal.“

Halte dich erneut links. Gesucht ist eine weibliche Vogelscheuche, die alleine steht und nicht von einer männlichen angesehen wird. Sie befindet sich etwas abseits der Gruppe. Ziehe den Dorn und gehe weiter.

Level 4: Schandfleck

„Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie ich mich fühle? Du warst schon immer ein Schandfleck.“

Dieses Mal findest du die richtige Vogelscheuche ein gutes Stück weiter rechts. Auch hier handelt es sich um eine weibliche Figur. Entferne den Dorn, um zum letzten Abschnitt zu gelangen.

Level 5: Das Ende

„Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie ich mich fühle? Es tat uns weh. Dich falsch anlächeln zu müssen.“

Gehe hinter die rätselgebende Vogelscheuche. Dort stehen zwei weibliche Vogelscheuchen recht zentral. Wähle die mit leicht ausgebreiteten Armen und gesenktem Kopf. Ziehst du aus ihr den Dorn, verlässt du das Feld und kehrst zu Shu zurück.

