DailyGame
DailyGame - Game-Guides - Silent Hill f Guide: Lösung für alle Vogelscheuchen-Rätsel im Feld
ca. 3 Min lesen

Silent Hill f Guide: Lösung für alle Vogelscheuchen-Rätsel im Feld

Sichere dir alle Lösungen für das Vogelscheuchen Rätsel während Hinakos Suche nach Rinko.

i Silent Hill f Guide: Lösung für alle Vogelscheuchen-Rätsel im Feld
Artikel von Eva +

In diesem Silent Hill f Guide zeigen wir dir, wie du das Vogelscheuchen-Rätsel im Feld auf dem Schwierigkeitsgrad Schwer löst. Die Aufgabe stellt sich dir während der Suche nach Rinko, gemeinsam mit Hinako und Shu.

Zu Beginn erhältst du von einer neutralen Vogelscheuche ein Rätsel. Deine Aufgabe ist es, die richtige Vogelscheuche zu finden und den Dorn aus ihr herauszuziehen. Anschließend zeigt sie dir den Weg. Das Ganze wiederholt sich fünfmal. Achtung: Entscheidest du dich für die falsche Vogelscheuche, greift sie dich an.

Werbung

Level 1: Das erste Rätsel

„Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie ich mich fühle? Ich werde jetzt erstmal ein höfliches Lächeln aufsetzten.“

Stelle dich vor die rätselgebende Vogelscheuche und halte dich nach links. Dort findest du eine weibliche Vogelscheuche, die etwas weiter hinten steht. Ziehe aus ihr den Dorn heraus und folge der Richtung, die sie dir zeigt.

Silent Hill f Vogelscheuchen Rätsel (c) Konami

Silent Hill f Vogelscheuchen Rätsel (c) Konami

Level 2: Täuschung

„Kannst du dir überhaupt vorstelle, wie ich mich fühle? Wie es ist, so lange von dir getäuscht worden zu sein?“

Werbung

Auch hier ist eine weibliche Vogelscheuche das Ziel. Achte auf die, der eine Machete im Rücken steckt. Ziehe den Dorn heraus und folge ihrer Richtung.

Silent Hill f Vogelscheuchen Rätsel (c) Konami

Silent Hill f Vogelscheuchen Rätsel (c) Konami

Level 3: Abseits

„Kannst du dir überhaupt borstellen, wie ich mich fühlte? Er hat mich nie so angesehen wie dich. Nicht ein einziges Mal.“

Halte dich erneut links. Gesucht ist eine weibliche Vogelscheuche, die alleine steht und nicht von einer männlichen angesehen wird. Sie befindet sich etwas abseits der Gruppe. Ziehe den Dorn und gehe weiter.

Silent Hill f Vogelscheuchen Rätsel (c) Konami

Silent Hill f Vogelscheuchen Rätsel (c) Konami

Level 4: Schandfleck

„Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie ich mich fühle? Du warst schon immer ein Schandfleck.“

Dieses Mal findest du die richtige Vogelscheuche ein gutes Stück weiter rechts. Auch hier handelt es sich um eine weibliche Figur. Entferne den Dorn, um zum letzten Abschnitt zu gelangen.

Werbung

Level 5: Das Ende

„Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie ich mich fühle? Es tat uns weh. Dich falsch anlächeln zu müssen.“

Gehe hinter die rätselgebende Vogelscheuche. Dort stehen zwei weibliche Vogelscheuchen recht zentral. Wähle die mit leicht ausgebreiteten Armen und gesenktem Kopf. Ziehst du aus ihr den Dorn, verlässt du das Feld und kehrst zu Shu zurück.

Silent Hill f Vogelscheuchen Rätsel (c) Konami

Silent Hill f Vogelscheuchen Rätsel (c) Konami

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Silent Hill F

Mehr dazu...

Silent Hill f ist ein Survival-Horror-Spiel, das am 25. September 2025 erschienen ist. Entwickelt wird es von NeoBards Entertainment, den Vertrieb übernimmt Konami Digital Entertainment. Der Titel ist ein eigenständiges Spin-off der bekannten Silent Hill-Reihe.

Entwickler: NeoBards EntertainmentPublisher: Konami Digital EntertainmentSysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 25. September 2025

Mehr entdecken

Neu für dich!