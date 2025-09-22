Silent Hill f Guide: Altar und Ema-Rätsel am Schreinweg

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Der Schreinweg ist das erste Mal, dass du in Silent Hill f zu dem geheimnisvollen Schrein kommst, der aus mehreren Ebenen besteht. Ab diesem Punkt wirst du immer wieder zwischen Himikos Heimat und diesem mysteriösen Ort hin- und herwechseln. Manche Ebenen wie die Gebetshalle enthalten deutlich mehr Rätsel, andere sind dagegen kürzer. Der Schreinweg ist der Einstieg. hier musst du zunächst nur zwei Rätsel lösen. In diesem Guide zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du auf dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“ sicher durchkommst.

Das Opfergaben-Rätsel am Altar

Wenn du in der großen Halle aufwachst, erwartet dich gleich das erste Rätsel am Altar. Hier musst du mehrere Opfergaben auf die passenden Sanbo-Ständer (Opferständer) legen. Entscheidend sind die Symbole auf den Ständern: Jede Opfergabe ist mit einem passenden Symbol oder Element versehen, das dir die richtige Position verrät.

Der Fächer kommt nach links unten.

kommt nach links unten. Der Sake wird in die Mitte gestellt.

wird in die Mitte gestellt. Die tote Maus oder Ratte gehört nach rechts.

gehört nach rechts. Der Papierkimono wird hinten rechts abgelegt.

wird hinten rechts abgelegt. Die letzte Opfergabe platzierst du hinten links.

Sobald alle Objekte korrekt liegen, öffnet sich das Tor und du kannst weiterziehen.

Dem Fuchs folgen und erste Gegner

Nun beginnt der nächste Abschnitt: Du musst dem Fuchs durch die Dunkelheit folgen, bis ihr vor einem verschlossenen Tor steht. Der Schlüssel dazu befindet sich in einem anderen Gebäude, allerdings ist das Schloss mit einem zusätzlichen Rätsel gesichert.

Der Fuchs verlässt dich an dieser Stelle, und die ersten Gegner tauchen auf. Bevor du weitergehst, begib dich zurück zum Altar, wo du zuvor das Kurzschwert erhalten hast. Dort findest du eine Puppe, die dir ein Rätsel stellt:

„Ein Blick, der vom Himmel herabschoss, spaltete den verrotteten Baum. Aus der Erde wächst Kudzu, der Prophet des ewigen Wohlstands.“

Die drei Emagake-Rätsel

Während du dem Fuchs gefolgt bist, bist du bereits an mehreren Emagake vorbeigekommen – Holztafeln, an denen Ema-Tafeln mit verschiedenen Motiven hängen. Insgesamt gibt es drei Stellen mit Tafeln. Deine Aufgabe ist es, an jedem Ort die richtige Tafel auszuwählen.

Erste Emagake: Suche die Tafel mit einem Blitzmotiv. Sie wird automatisch in deinem Tagebuch gespeichert. Tipp: Drehe hier auch die Tafel mit dem auffälligen Katzenmotiv um, dahinter befindet sich ein Omamori. Zweite Emagake: Achte hier auf die Tafel mit einem verrotteten Baum. Dieses Symbol gehört zur Lösung des Rätsels. Dritte Emagake: Finde die Tafel mit der Kudzu-Pflanze. Sie hat auffällige violette Blüten und ist dadurch leicht erkennbar.

Wenn du alle drei Symbole gesammelt hast, kannst du das Schloss öffnen und den Schlüssel nehmen. Damit erreichst du schließlich das Tor, das dich weiterführt.

Sobald das Schloss geöffnet ist und du den Schlüssel eingesammelt hast, ist der Schreinweg abgeschlossen. Danach kehrst du vorerst zurück in die Stadt, der Schrein selbst wird dich allerdings noch öfter im Spiel begleiten.

