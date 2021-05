„Sierra ist zurück“! Ken & Roberta Williams machen ein neues Spiel

Sierra Online Logo aus dem Jahr 1989. - (C) Sierra, Activision

YouTuber „Space Quest Historian“ hat bekannt gegeben, dass Ken und Roberta Williams, „die Gründer von Sierra On-Line im Ruhestand, in den letzten 6 Monaten heimlich an einem neuen Spiel gearbeitet haben“.

Die beiden sind Legenden in der Spielebranche, waren aber über 20 Jahre lang inaktiv, nachdem ihr Unternehmen Sierra Entertainment (auch bekannt als Sierra On-Line, Inc.) im Jahr 2002 geschlossen wurde. 2008 wurde der Publisher stillgelegt um ihn 2014 wieder zu aktivieren. Die Williams haben jedoch damit nichts zu tun gehabt.

Ken und Roberta Williams und ihr Unternehmen waren bekannt für klassische Serien wie Kings Quest, Space Quest, Police Quest, Gabriel Knight, Leisure Suit Larry und Quest for Glory. Sie haben das grafische Abenteuer-Genre kreiert und haben einen großen Einfluss auf zukünftige Spiele hinterlassen. Kings Quest wurde in fünf Episoden zwischen dem 28. Juli 2015 und dem 25. Oktober 2016 „neu“ veröffentlicht.

Ken Williams sprach bei Space Quest Hisotrian auf YouTube über das neue Spiel. Und er hatte viel zu erhählen.

Neues Spiel von Ken und Roberta Williams

Bereits im Juli oder August suchen die Williams bereits nach Betatestern. Irgendwie geht das ziemlich schnell, immerhin ist das Spiel erst sechs Monate in Arbeit. Ken sprach sogar von einem Release noch vor Endes des Jahres. Vielleicht ein wenig zu optimistisch.

Die beiden werden in ein oder zwei Monaten mehr über das Spiel sprechen, aber im Moment möchte Ken Williams nicht zu viel darüber reden. Für Screenshots oder einer spielbaren Demo ist er „einfach noch nicht bereit“.

Man darf sich dabei auf kein Spiel freuen mit Call of Duty-Grafik und Gameplay eines The Legend of Zelda-Titels. Wie Ken Williams sagt ist es ein Einzelspieler-Titel, ein Crawl-Walk-Run-Strategie-Spiel. Es ist für „den Anfang ziemlich einfach“. Allerdings soll es genau den Geschmack der früheren Sierra-Fans treffen.

Ken Williams programmiert das Spiel und Roberta kümmert sich um die künstlerische Leitung und Inspiration. Mindestens eine weitere Person ist an dem Projekt beteiligt.

Derzeit ist noch kein Titel für das Spiel bekannt.