80s Heroes Action in Call of Duty Warzone mit Rambo und Die Hard

80s Heroes Action Call of Duty Warzone © Activision

Mit einer neuen Aktion der 80er Actionhelden will Activision etwas mehr Abwechslung in das eben erst aufgefrischte Call of Duty Warzone bringen. Anscheinend erst der Anfang einer längeren Aktion mit mehr folgendem Content, zeigt der erste Trailer bereits Legenden des Actionfilms. Neben einem neuen Point of Interest, der das Nakatomi Plaza aus Stirb Langsam darstellt, kommt auch Vietnam Veteran John Rambo zu Call of Duty Warzone.

Rambo betritt Call of Duty Warzone

Mit dem Trailer und den ersten Bildern ist die Ankunft von Rambo in Call of Duty Warzone gesichert. Was aber hat es mit dem Nakatomi Plaza aufsich? Nun wie es scheint, wird es eine größere Aktion der 80er Helden in Warzone geben. Auch John McLane wird im Spiel verfügbar sein, nicht nur sein erster Film Schauplatz. Die beiden Kultikonen des 80er Jahre Action Kinos kommen in eigenen Bundels.

Gemeinsam mit eigenen Finishing Moves, Blaupausen für legendäre Waffen, Uhren, Glücksbringern und so weiter. Natürlich wird auch Rambos berühmter Compound Bogen seinen Einsatz im Spiel finden. Eine ganzes Bundle pro Held wird noch ende Mai veröffentlicht. Der offizielle Start der beiden Pakete wird laut Activision der 19.05.2021 sein. Die Bundles werden nur einen limitierten Zeitraum verfügbar sein.

Es könnte nur der Anfang sein

Wenn diese Aktion gut ankommen sollte, könnte das nur der Anfang sein. Ursprünglich gab es auch lediglich Gerüchte darüber, dass Rambo in CoD Warzone landen würde. Dass nun John McLane und das Nakatomi Plaza dabei sind, damit hatten nur die wenigsten rechnen können. Auch der Titel „80s Action Heroes“ lässt durchaus noch Platz für mehr.

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass ein Spiel Helden der 80er verwertet um damit Spieler zu fesseln. Bereits Mortal Kombat X und 11 haben den Terminator, Rambo, Robocop, den Predator, Spawn und andere Figuren der 80er Action Filme verwertet und damit Begeisterung geerntet.