Sengoku Dynasty verlässt Early Access: Vollständiger Japan-Simulator

Nach einer mehr als 1-jährigen Phase im Early Access hat Sengoku Dynasty nun offiziell den Sprung zur Vollversion geschafft. Der Open-World-Simulator, der im feudalen Japan spielt, bietet dir die Möglichkeit, in eine detailreiche historische Welt einzutauchen, in der Aufbau, Überleben und das Management von Ressourcen im Vordergrund stehen.

Der Entwickler Superkami und Publisher Toplitz Productions setzen mit dem Titel auf eine Kombination aus Rollenspiel, Städtebau und Lebenssimulation. Als Spieler übernimmst du die Rolle eines Anführers, der sein Dorf durch Kriege und Naturkatastrophen führt und dabei die Verantwortung für den Aufbau und die Sicherung seiner Gemeinschaft trägt. Mit einer beeindruckenden Grafik und der tiefen Einbindung japanischer Kultur spricht das Spiel besonders Fans von historischen Simulationen an.

Sengoku Dynasty – 25 Updates im ersten Jahr

Das sich Early Access auszahlt sieht man an den Updates, die der Entwickler in den letzten 15 Monaten rausgeschossen hat. Immerhin waren es 25 Stück. Während sich die Entwickler auf Steam für den Support der Spieler bedankten, kündigten sie auch gleichzeitig an, dass die Entwicklung des Spiels auch nach dem Release noch nicht zu Ende ist. Sodass man schon jetzt eine Roadmap veröffentlicht hat.

Einer der größten kommenden Punkte sind die Überfälle: Sie sollen das Kampfsystem erweitern und eine strategische Herausforderung bieten, bei der es darauf ankommt, das Dorf gegen feindliche Angriffe zu verteidigen. Für Spieler, die lieber friedlich bauen, lässt sich die Funktion jedoch auch deaktivieren.

Eine weitere große Neuerung ist das erweiterte Erben-System, mit dem Spieler ihr Vermächtnis im Nata-Tal sichern können. In den Dörfern wird es außerdem lebendiger zugehen, da Kinder, dank KI-gestützter Interaktionen, im Dorf bleiben, anstatt sich in ein Kloster zurückzuziehen. Die Jahreszeiten erhalten zukünftig spezielle Statuseffekte, was das Überleben realistischer gestaltet. Auch die Tierwelt wird erweitert, und eine neue Karte wird dem Spiel hinzugefügt.

Um die Spielerfahrung dynamisch zu halten, plant das Team die Einführung von zufällig generierten Missionen, die das Abenteuer stets abwechslungsreich gestalten sollen.

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann Sengoku Dynasty derzeit zum Sonderpreis von 21,59 Euro auf Steam (statt 26,99 Euro) erwerben. Spieler können das feudale Japan entweder allein oder im Vier-Spieler-Koop erkunden und sich im Genre-Mix aus Aufbau, Strategie, Simulation und Rollenspiel eine eigene Dynastie aufbauen.

