Nach dem übermäßigen Erfolg des NES und SNES von Nintendo hat sich auch der ehemalige Hauptkonkurrent in Sachen Videospiele-Konsolen, SEGA, dazu durchgedrungen eine Mini-Konsole seines Mega Drive (JP/US: Genesis) zu veröffentlichen. Es scheint jedoch, dass man als SEGA-Fan in Europa etwas länger warten müsse. Wie der Videospiele-Hersteller bestätigte, wird die Veröffentlichung des Mega Drive Mini auf den 4. Oktober verschoben.

Laut der Ankündigung von Sega of Europe (via Twitter) verzögert sich die Veröffentlichung aufgrund „unvermeidbarer logistischer Herausforderungen“. Neben Europa betrifft die Verzögerung auch den Nahen Osten, den die Division ebenfalls bearbeitet. Japan, Asien und Nordamerika erhalten am 19. September weiterhin die Retro-Konsole von Sega.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Sega seine Retro-Konsole verzögert. Ursprünglich war geplant, den Mega Drive Mini / Genesis Mini im Jahr 2018 herauszubringen. Diese Verzögerung betraf jedoch alle Regionen und geschah, weil Sega beschloss, AtGames als Partner für das System einzustellen.

Vor Segas Ankündigung des Mega Drive Mini / Genesis Mini veröffentlichte AtGames 2017 in Nordamerika eine eigene lizenzierte Retro-Konsole mit dem Namen Sega Genesis Flashback HD. Die Fans erhielten das System jedoch bei einer Reihe von Problemen, darunter auch bei Spielen mit schwacher Ausstrahlung, schlechter Games und schlechter Performance.

Infolgedessen entschied sich Sega stattdessen für eine Partnerschaft mit dem inländischen Entwickler M2. Die Unternehmen statten die wiedergeborene Retro-Konsole mit einer umfangreichen Bibliothek von 40 Genesis- und Mega Drive-Klassikern aus, die in drei regionale Varianten unterteilt sind, eine für den Westen, eine für Japan und eine für Asien.

Darüber hinaus werden zwei neue Spiele für die 16-Bit-Konsolen von Sega auf dem System verfügbar sein. M2 portiert Tetris und Darius auf die Retro-Konsole. Tetris zu portieren ist nicht verwunderlich, da Sega damals eine Arcade-Version des klassischen Block-Puzzlers herausbrachte.