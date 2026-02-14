Dino Crisis & Dino Crisis 2 jetzt auf Steam: Capcom überrascht Survival-Horror-Fans

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ganz ohne großes Marketing-Feuerwerk hat Capcom zwei absolute Kultspiele auf Steam veröffentlicht: Dino Crisis und Dino Crisis 2 sind ab sofort offiziell für PC verfügbar. Und als wäre das nicht schon genug Nostalgie, gibt es beide Titel zum Start mit satten 50 % Rabatt – für jeweils nur 4,99 Euro. Wer also seit Jahren auf ein offizielles PC-Release gewartet hat, bekommt jetzt die Gelegenheit, ohne Emulatoren oder alte CDs wieder in die Ära der tödlichen Saurier einzutauchen.

Der erste Teil erschien 1999 und brachte frischen Wind ins Genre, das Capcom selbst mit Resident Evil geprägt hatte. Statt Zombies warteten hier blitzschnelle Velociraptoren und die waren deutlich aggressiver. Du spielst die Agentin Regina, die eine geheime Forschungsanlage infiltriert. Was als Routineeinsatz beginnt, entwickelt sich schnell zum Albtraum. Dinosaurier, Zeit-Experimente und eine klaustrophobische Atmosphäre sorgen bis heute für Gänsehaut.

Werbung

Im Gegensatz zu vielen Horror-Games jener Zeit setzten die Entwickler auf mehr Action und dynamischere Gegner. Die Dinos reagieren schneller, sind schwerer auszutricksen und lassen dir kaum Verschnaufpausen.

Dino Crisis 2: Mehr Action, mehr Dinos

Mit Dino Crisis 2 wechselte Capcom 2000 den Fokus stärker in Richtung Arcade-Action. Die Handlung katapultiert dich in die Kreidezeit, wo Regina erneut gegen prähistorische Bedrohungen antreten muss. Statt isolierter Horror-Momente gibt es hier größere Areale, mehr Waffen und deutlich mehr Gegner auf dem Bildschirm. Das Punktesystem und schnellere Gefechte geben dem Spiel einen anderen Rhythmus. Also weniger Survival und mehr Adrenalin. Für viele Fans gilt der zweite Teil bis heute als einer der unterschätztesten Action-Hits der PS1-Ära.

Die neuen Steam-Versionen behalten laut Capcom das ursprüngliche Spielerlebnis bei, wurden aber technisch angepasst:

Werbung

Kompatibilität mit modernen Betriebssystemen

Unterstützung aktueller Controller

Stabilitätsverbesserungen

Damit entfallen endlich alte Workarounds, inoffizielle Patches oder Emulator-Lösungen. Du bekommst die Klassiker offiziell und lauffähig auf moderner Hardware.

Dino Crisis: Schon länger werden Remakes von den Fans gefordert

Seit Jahren hoffen Fans auf ein vollständiges Remake der Reihe. Nach den Erfolgen der modernen Resident Evil-Neuauflagen schien eine Rückkehr von Dino Crisis durchaus realistisch. Bisher blieb es jedoch von offizieller Seite her still. Dass Capcom die Originale nun offiziell zurückbringt, könnte ein vorsichtiges Signal sein: Man testet das Interesse am Franchise. Sollten sich die Verkäufe stark entwickeln, wäre ein Remake oder gar ein neuer Teil nicht mehr völlig ausgeschlossen.

Für fünf Euro pro Spiel gibt es hier praktisch keinen Grund zu zögern. Egal, ob du die Reihe damals geliebt hast oder sie zum ersten Mal erleben willst, dieses Steam-Release ist ein kleiner, aber bedeutender Schritt für die Erhaltung eines Kult-Franchise. Hier findest du Dino Crisis auf Steam, sowie Dino Crisis 2. Die ersten Bewertungen der Spielerinnen und Spieler auf der Valve-Plattform sind übrigens „größtenteils positiv“ bzw. „sehr positiv“.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!