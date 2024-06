Robin Hood – Sherwood Builders wird Teil vom Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass hat Robin Hood – Sherwood Builders in seinen Katalog aufgenommen, sodass Abonnenten das kooperative Aufbauspiel ohne zusätzliche Kosten genießen können. Robin Hood – Sherwood Builders ist das 14. Spiel, das dem Xbox Game Pass im Juni 2024 hinzugefügt wird, nach beliebten und namhaften Titeln wie Octopath Traveler, The Callisto Protocol, My Time at Sandrock und EA Sports FC 24. Das Game ist ein Action-Adventure-Rollenspiel von MeanAstronauts, das im Universum des titelgebenden englischen Helden aus dem Mittelalter spielt. In der Rolle von Robin Hood müssen die Spieler kämpfen, jagen, basteln und stehlen, um der Bevölkerung zu helfen, unter dem rücksichtslosen Regime des Sheriffs von Nottingham zu überleben.

Robin Hood – Sherwood Builders enthält grundlegende Bauelemente, mit denen ein kleines Waldlager zu einem vollwertigen Dorf ausgebaut werden kann, in dem verschiedene Gemeindemitglieder mit jeweils eigenen Berufen und Aufgaben, von Handwerkern bis hin zu Jägern und Wächtern, leben. Der Titel hat bereits hunderte positive Bewertungen auf Steam erhalten und wird nun in die Sammlung der RPGs aufgenommen, die im Xbox Game Pass verfügbar sind. Vier Monate nach seiner Veröffentlichung ist das Spiel jetzt auch im Xbox Game Pass verfügbar. Abonnenten des Microsoft-Dienstes können das Spiel kostenlos herunterladen und die offene Welt von Sherwood erkunden, bevor sie gegen den Sheriff von Nottingham antreten und neue Gefährten rekrutieren.

Robin Hood – Sherwood Builders kostenlos für Game-Pass-Abonnenten

Für alle, die Robin Hood – Sherwood Builders ausprobieren möchten, aber kein aktives Xbox Game Pass-Abonnement haben, bietet Microsoft Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass-Abonnements für einen Euro für die ersten zwei Wochen an. Nach 14 Tagen wird das Abonnement wieder auf den Standardpreis umgestellt. Seit seiner Einführung im Jahr 2017 bietet der Xbox Game Pass den Abonnenten eine große Auswahl an verschiedenen Spielen. Abonnenten erhalten gegen eine monatliche Gebühr Zugang zu einem wechselnden Spielekatalog, der von First-Party-Spielen von Microsoft, die am Erscheinungstag verfügbar sind, bis hin zu einer Auswahl an Titeln von Drittanbietern reicht.

Zu den Top-Spielen, die derzeit im Xbox Game Pass erhältlich sind, zählen unter anderem Halo: The Master Chief Collection, Rise of the Tomb Raider, Star Wars Jedi: Survivor, Dead Space und The Quarry. Robin Hood – Sherwood Builders ist das 14. Spiel, das seit Anfang Juni in Microsofts Abonnement-Service aufgenommen wurde. Microsoft hat bereits sechs Day-One-Spiele angekündigt, die im Juli 2024 in den Xbox Game Pass aufgenommen werden, darunter Soulslite Flintlock: The Siege of Dawn am 18. Juli, Capcoms Action-Strategiespiel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und das mit Spannung erwartete Frostpunk 2 am 25. Juli. Weitere Spiele, die im Juli für den Xbox Game Pass erscheinen werden, sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Worum geht es im Spiel?

Werbung

Robin Hood – Sherwood Builders ist ein Action-Adventure-Rollenspiel mit Basisbauelementen. In diesem Spiel übernimmst du die Rolle eines klassischen Helden, der sich gegen die Tyrannei und Ungerechtigkeit in Sherwood auflehnt. Als Robin kämpfst du, stiehlst, bastelst und hilfst den örtlichen Bewohnern, zu wachsen und zu gedeihen12. Du triffst auch auf legendäre Charaktere wie Lady Marian, Little John und Friar Tuck. Deine Aufgabe ist es, eine Gemeinschaft von Flüchtlingen und Rebellen aufzubauen und zu erweitern, um den Sheriff von Nottingham zu besiegen und seine Herrschaft zu beenden