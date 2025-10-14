Riesiger Pokémon-Leak: Alle Editionen und Spin-offs bis 2030 enthüllt

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Hacker dürften etliche interne Daten von Game Freak gestohlen haben, dem Studio hinter den Mainline-Ablegern von Pokémon. Aus den vermeintlichen Leaks gehen nun die Budgets, eine neue Grafik-Engine, gestrichene Prototypen und alle bisher unangekündigten Editionen bis 2030 hervor. Neben den zwei nächsten Pokémon-Generationen sollen ein weiteres “Legenden”-Spiel und ein Open-World-Titel mit allen Regionen der ersten vier Spiele geplant sein (via Nintendo Everything).

Geht es nach den geleakten Plänen, erscheint 2026 mit den Editionen “Welle” und “Wind” die zehnte Pokémon-Generation, die in einer von Südostasien inspirierten Welt spielt. Angeblich ist eine MMO-artige Hotel-Lobby geplant, in der andere Online-Spieler sichtbar sind. Außerdem soll es neben den Hauptgebieten zufallsgenerierte Insel-Gebiete geben.

Für 2027 sei Pokémon Legenden: Galar angedacht, ebenso DLC für “Welle” und “Wind”. Danach soll ein Open-World-Titel erscheinen, der alle Regionen aus den ersten Generationen erkundbar macht – Kanto, Johto, Hoenn und Sinnoh. Alle vier Gebiete waren ursprünglich von Landesteilen in Japan inspiriert. Für 2030 ist den Informationen zufolge die elfte Pokémon-Generation geplant, wobei aus den Leaks keine konkreten Infos zu den Editionen hervorgehen. Da es sich um keine offiziellen Informationen handelt, sind die Details allerdings mit Vorsicht zu genießen.

Inzwischen sind in den Sozialen Medien auch Videos zur neuen Grafik-Engine von Game Freak aufgetaucht:

Neue Hintergründe zu Pokémon Legenden

In wenigen Tagen geht das nächste Spin-off namens Pokémon Legenden Z-A offiziell an den Start. Die Hacker haben nun den gesamten Sourcecode sowie Alpha-Versionen des Spiels öffentlich gemacht (via NintendoLife). Zudem soll der Titel umgerechnet 13 Millionen US-Dollar gekostet haben – “Welle” und “Wind” wiederum 20 Millionen US-Dollar. Ursprünglich habe man Pokémon Legenden: Johto geplant, um das 25-jährige Jubiläum Pokémon Gold und Silber zu feiern. Dieser Titel fiel wohl vorerst ins Wasser.

