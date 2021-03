Returnal erreicht den Gold-Status

Returnal hat den Gold-Status erlangt, gaben der Publisher Sony Interactive Entertainment und der Entwickler Housemarque bekannt. Das heißt, die Entwicklung ist abgeschlossen und das Spiel ist bereit für die Massenproduktion.

Breche den Kreislauf des Chaos auf einem sich ständig verändernden außerirdischen Planeten. Nach der Bruchlandung in dieser sich verändernden Welt muss Selene die karge Landschaft einer alten Zivilisation durchsuchen. Isoliert und allein kämpft sie mit Zähnen und Händen ums Überleben. Immer wieder wird sie besiegt – gezwungen, ihre Reise jedes Mal neu zu beginnen, wenn sie stirbt.

Durch das unerbittliche, schurkenhafte Gameplay wird man feststellen, dass sich der Planet mit jedem Zyklus ändert, ebenso wie die Gegenstände, die einem zur Verfügung stehen. Jede Schleife bietet neue Kombinationen, die einen dazu zwingen, die Grenzen zu erweitern und den Kampf jedes Mal mit einer anderen Strategie anzugehen.

Returnal has finally gone GOLD!!!

A huge thanks to everyone on the team at Housemarque, PlayStation Studios, and all the other teams involved. We can’t wait to have this out soon and for every player out there to experience the planet of Atropos!#Returnal #PS5 #April30 pic.twitter.com/ymacgtGXbg

