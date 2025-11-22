Resident Evil Requiem: Entwickler „bestätigt“ Rückkehr bekannter Charaktere

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Um Resident Evil Requiem gibt es seit der Ankündigung reichlich Spekulationen. Besonders eine Theorie hielt sich hartnäckig: dass neben der neuen Protagonistin Grace Ashcroft auch kultige Helden wie Leon S. Kennedy oder Jill Valentine auftauchen könnten. Capcom hatte dazu bisher geschwiegen. Bis jetzt.

In einem neuen Interview bricht Producer Masato Kumazawa das Schweigen und bestätigt erstmals, dass Charaktere aus der Vergangenheit tatsächlich im Spiel auftreten werden. Gleichzeitig bremst er aber bewusst die Erwartungen und stellt klar, dass Grace der Mittelpunkt von RE: Requiem bleibt.

Resident Evil Requiem: Was der Entwickler genau verraten hat

Im Gespräch mit Well Played sagt Kumazawa offen, dass „einige Charaktere aus der Vergangenheit“ im Spiel vorkommen werden. Dabei betont er mehrfach, dass Fans nicht zu viel hineininterpretieren sollen.

Seine Worte im Detail:

„Ja, es werden einige Charaktere aus der Vergangenheit auftauchen, aber ihr solltet euch nicht zu sehr reinsteigern oder zu viel erwarten. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Figuren, die in den Raccoon-City-Vorfall involviert waren, im Spiel auftauchen werden."

Für viele Fans klingt das wie die lange erwartete Bestätigung. Aber gleichzeitig ist klar: Die Rückkehr wird punktuell passieren, nicht als zweite Hauptrolle neben Grace.

Parallelen zu RE7 und Village: Kumazawas Formulierung erinnert stark an Resident Evil 7 und Resident Evil Village. In beiden Spielen stand mit Ethan Winters ein neuer Held im Fokus, dennoch spielte Chris Redfield eine wichtige Rolle im Hintergrund und war sogar kurz selbst steuerbar. Requiem könnte also denselben Weg gehen: Grace übernimmt den Hauptteil der Story, während bekannte Gesichter die Handlung an Schlüsselmomenten verstärken.

Welche Fan-Lieblinge wahrscheinlich zurückkehren

Wenn Kumazawa von Figuren spricht, die direkt mit Raccoon City verbunden sind, bleiben vor allem drei Namen:

Leon S. Kennedy

Claire Redfield

Jill Valentine

Diese Charaktere verkörpern die Raccoon-City-Ära wie keine anderen. Ob Leon wirklich dabei ist, bleibt aber unbestätigt.

Die Aussagen des Producers fachen den Hype erneut an, aber Capcom bleibt vorsichtig und dosiert Informationen sehr bewusst. Da Requiem bereits am 27. Februar 2026 erscheint, dürften neue Details, Trailer und Gameplay-Einblicke nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Klar ist jetzt schon: Resident Evil Requiem schlägt die Brücke zwischen neuer Hauptfigur und ikonischem Serien-Erbe. Und genau diese Mischung könnte das Spiel zu einem der spannendsten Resident-Evil-Teile der letzten Jahre machen.

