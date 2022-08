Resident Evil-Bösewicht Albert Wesker in Dead by Daylight

Dead by Daylight -Resident Evil: PROJEKT W - (C) Behaviour Interactive, Capcom

Entwickler Behaviour Interactive gibt bekannt, dass das zweite Kapitel aus dem Resident Evil-Franchise für Dead by Daylight, Resident Evil: PROJEKT W, heute erscheint. Das neue Kapitel bringt Albert Wesker, Ada Wong und Rebecca Chambers in den Nebel.

Zur Feier der Veröffentlichung von Dead by Daylight: Resident Evil: PROJEKT W werden Fans auch mit einer Überarbeitung der Karte Polizeistation Raccoon City versorgt. Außerdem gibt es neue Outfits aus der PROJEKT W-Sammlung, darunter die legendären Sets Carlos Oliveira, Sheva Alomar und Hunk für Leon S. Kennedy, Jill Valentine und Die Legion.

Dead by Daylight: Schlüpfe in die Rolle von Albert Wesker

Wer ist Albert Wesker? Albert Wesker ist eine Ikone des Resident Evil-Franchise, leicht zu erkennen an seinem glatten blonden Haar, seiner charakteristischen Sonnenbrille, seinem Trenchcoat aus Leder – und natürlich seinen stechend orangefarbenen Augen. Einst war er ein hochrangiger Beamter der Umbrella Corporation. Sein Ehrgeiz und sein Gefühl moralischer Überlegenheit brachten ihn dazu, eine mächtige Viruswaffe zu entwickeln: Uroboros. Weskers Fähigkeit, Ansteckender Hechtsprung, erlaubt es ihm, mit hoher Geschwindigkeit nach vorne zu stürmen, jeden zu packen, der sich ihm in den Weg stellt, und ihn mit Uroboros zu infizieren.

Zusätzlich werden zwei Überlebende das Reich der Entität betreten. Ada Wongs wahres Ziel ist so schwer zu fassen wie sie selbst, aber ihre Überlebenskünste machen sie zu einer wertvollen Verbündeten. Rebecca Chambers ist eine talentierte und begabte junge Frau, die mit 18 Jahren dem S.T.A.R.S.-Bravo-Team als Feldsanitäterin beitrat. Rebecca ist auf jeder Mission eine Bereicherung und wird alles tun, um einen Teamkollegen in Not zu retten – manchmal sogar ihr eigenes Leben riskieren.

Verbesserte Map! Ab heute kann auch die verbesserte Karte des Polizeistation Raccoon City erkundet werden. Die im Jahr 2021 eingeführte Karte wurde als Reaktion auf das Feedback der Fans einem kompletten Qualitäts-Update unterzogen. Von nun an wird das Polizeistation Raccoon City in zwei separate Varianten aufgeteilt, die den West- und den Ostflügel darstellen, wobei beide die Haupthalle beinhalten. Außerdem wurden mehr Wege innerhalb und außerhalb des Gebäudes hinzugefügt, was zu einem verbesserten Leveldesign und Gameplay führt.

Offizielle Kommentare zum Crossover

“Das Dead by Daylight: Resident Evil: PROJEKT W Kapitel stellt einen wichtigen Meilenstein für uns dar – denn es ist das erste Mal, dass wir ein zweites Kapitel im selben lizenzierten Universum entwickeln”, erklärt Dave Richard, Creative Director für Dead by Daylight. “Es ist eine Gelegenheit für unsere Fans, weiterhin in eines der beliebtesten Horror-Universen einzutauchen, und es ist eine große Freude für uns, diese großartige Zusammenarbeit mit Capcom fortzusetzen.” “Das Capcom-Team freut sich sehr, ein weiteres Mal mit Dead by Daylight zusammenzuarbeiten, um die Resident Evil Story zu erweitern”, erklärt Capcom in einem offiziellen Statement. “Es ist ein stolzer Moment, die vielen Iterationen der kultigen Resident Evil-Charaktere wie Albert Wesker zu vereinen und sie in einem neuen Universum für sich selbst stehen zu sehen. Zwei ikonische Horror-Universen miteinander zu verschmelzen ist keine leichte Aufgabe – aber das Ergebnis ist wunderbar und wir hoffen, dass die Fans es genauso sehen.”

Neue-Set Reihe für PROJEKT:W

Dank der legendären Sets aus der PROJEKT W-Sammlung können Spieler neben Ada Wong, Rebecca Chambers und Albert Wesker nun auch in die Rolle von Carlos Olivera, Sheva Alomar und Hunk schlüpfen.

Wer ist Carlos Oliveira? Carlos Oliveira ist ein Umbrella-Söldner mit schwieriger Vergangenheit. Mit seiner wirren Haarmähne, schweren Weste mit Tarnmuster und seiner taktischen Cargohose ist er bereit für den Kampf. Carlos Olivera ist als legendäres Set für Leon S. Kennedy erhältlich.

Sheva Alomar ist Mitglied der BSAA und soll einen Schwarzmarkthändler für biologisch-organische Waffen dingfest machen. Mit ihrem zum Pferdeschwanz hochgesteckten Haar, ihrem lilafarbenen Unterhemd und ihren kniehohen Stiefeln ist sie bereit für den Einsatz. Sheva Alomar ist als legendäres Set für Jill Valentine erhältlich.

Hunk ist ein mysteriöser Umbrella-Spezialist und der ultimative Kämpfer, dessen Laserfokus ihn im Kampf zu einem mächtigen Feind macht. Mit seiner charakteristischen Gasmaske, der Umbrella-Rüstung und der bewährten Gevatter Tod-Klinge ist Hunk als legendäres Set für Die Legion erhältlich.

Die PROJEKT W-Sammlung

Zusätzlich zu den drei oben aufgelisteten legendären Sets, sollten Fans sich auch die zahlreichen anderen verfügbaren Outfits zu Nutze machen, darunter sieben sehr seltene Outfits. Fans können Albert Wesker als Albert Wesker (S.T.A.R.S.), Leon S. Kennedy als Film-noir-Detektiv, Ada Wong mit dem Undercover-Spionage-Outfit, Rebecca Chambers mit dem Cowgirl-Outfit, Jill Valentine mit dem S.T.A.R.S.-Outfit, Feng Min mit dem Cosplay-Jill-Outfit und Felix Richter mit der S.T.A.R.S.-Uniform einkleiden.

Das Dead by Daylight: Resident Evil: PROJEKT W Kapitel ist ab sofort über Steam, für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, im Epic Games Store, Windows Store, auf Nintendo Switch und Stadia erhältlich. Die Entwickler hinter dem Titel, Behaviour Interactive, veröffentlichten kürzlich Jurassic World Primal Ops.

Quelle: Pressemitteilung

