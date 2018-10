In ihrem jüngsten jährlichen Finanz-Bericht widmet sich Capcom in einem guten Abschnitt über die Verbesserungen des kommenden Resident Evil 2 Remake.

Der Titel hat – was wir bisher gesehen haben – atemberaubend ausgesehen. Das liegt natürlich an der unglaublichen Detailgenauigkeit, die Capcom vermittelt.

„Bei diesem Titel war es wichtig, das Original zu respektieren und das neu gebaute Resident Evil 2 zu genießen“, so Produzent Tsuyoshi Kanda in dem Bericht. „Zu diesem Zweck haben wir uns neben der Story, dem Spielsystem und den visuellen Elementen auf das Audio konzentriert.“

Kanda fuhr dann fort, über Sounddesign in ziemlich vielen Details zu sprechen.

„Was Audio angeht, haben wir die dynamische Mixing-Stage von Capcom verwendet, eine neu gebaute 3D-Audio-Kabine in unserem R&D-GEbäude mit 7.1.4 Kanal Dolby Atmos“, sagte er. „Dies ermöglicht Klangänderungen in Echtzeit mithilfe der binauralen Technologie und ermöglicht realistisches Audio, das den Gamern das Gefühl gibt, dass sie tatsächlich da sind. Zombie-Stöhnen können nach rechts und links, vorne und hinten gehört werden, was nicht nur den Sehsinn, sondern auch den Klang beeinflusst, so dass die Benutzer ein größeres Gefühl des Horrors erlebt.“